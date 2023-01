El influencer Roberto González “HotSpanish” ayer subió a sus redes sociales que un sujeto con un cuchillo lo despojó de dinero cuando estaba haciendo retos con personas sin hogar por las vías del ferrocarril en Zapopan.

El presunto robo a “HotSpanish” fue alrededor de las 16:00 horas del lunes en el cruce de avenida Inglaterra y avenida México, en la colonia Juan Manuel Vallarta.

En el video se observa que González en la intersección de las vías pide ayuda a policías municipales que pasaban por la zona en su recorrido de vigilancia.

“Oye carnal, estaba haciendo un videíto por aquí por las vías del tren, me metí entre los matorrales y un cabrón me sacó un cuchillo y me sacó la feria, aquí ahorita”, describió a los oficiales de la patrulla ZP-0499.

Iba con su esposa, ella estaba preocupada y decía que no regresaran, a lo que él respondió que ahora iban acompañados de policías.

En el video que subió a sus redes “HotSpanish” explicó como era el reto: ofrecía billetes de 100 pesos a personas en situación de indigencia. Platicó con un hombre vestido con camisa tinta, gorro y guante negro, quien destacó que él mismo se ganó vivir en las calles.

“Se metió entre los matorrales, yo apenas me acerqué cuando me pidió el dinero. Yo venía con la intención de querer ayudar no venía con mala intención, me vieron con el dinero y se les hizo fácil”, detalló en el clip.

En el video, no detalla Roberto González la cantidad de efectivo que le quitaron.

El área de comunicación de la Policía de Zapopan detalló que con las características del presunto asaltante se hizo un amplio recorrido en la zona sin lograr localizarlo.

Al final, Roberto González dijo que iba a denunciar ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

