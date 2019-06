Homenajean a policía de Guadalajara asesinado el sábado

Este lunes, Francisco Padilla Hernández fue homenajeado en privado, luego de que, tras 20 años de servicio, se convirtió en el elemento de seguridad número doce que ha sido asesinado en lo que va del año.

“El compromiso, entrega, pasión, valentía y amor por el uniforme son valores que lo distinguieron. Dedicó su vida al servicio y a la protección de la comunidad tapatía (...) y destacó siempre por su disposición de servicio y vocación”, dijo Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara.

Agregó que Padilla siempre veló por el bienestar de los ciudadanos, “desempeñando su trabajo con disciplina, profesionalismo, eficiencia y un gran compromiso por la ciudad”.

Por su parte, el General de División Ret., Luis Arias González, subrayó que Francisco fue leal a la corporación: “Se destacó por ser un elemento leal a su familia, pero también a su oficio, lo que significa una muestra clara de compromiso, entrega, pasión y amor por el uniforme”.

Además, hizo un llamado a corporaciones hermanas a la unidad, “en tiempos difíciles”.

José Luis Álvarez Haro, Comandante del Polígono 6 de Guadalajara, afirmó que fue un policía completo y atento a las necesidades del servicio.

“Tenemos la certeza que descansarás con la tranquilidad del deber cumplido y eso nos llena de orgullo y motivación para seguir saliendo a las calles de Guadalajara a cuidar a las y los tapatíos. Francisco, no te decimos adiós sino hasta pronto”, expresó Álvarez.

Por otra parte, Del Toro señaló que los deudos recibirán los gastos funerarios, el finiquito, el seguro de vida colectivo, el plan de ayuda escolar del personal de alto riesgo, la pensión por viudez y el sistema de retiro.

No faltó protocolo, pero no se midió el peligro: Del Toro

Sobre una posible falta de protocolo, el alcalde tapatío explicó que no se faltó al protocolo, sin embargo, pudo no haberse medido el peligro que este traslado representaba.

“Estaba en el procedimiento de carpeta de investigación del Ministerio Público el traslado de la civil a hacer una revisión médica. No faltó protocolo, pero tal vez no se midió la peligrosidad o los antecedentes de la civil y que eso sí podía considerarse tal vez un faltante dentro del procedimiento, pero esto no rompe un protocolo”, explicó.

Del Toro, además señaló que la agresión fue directa a la mujer pues en la investigación se le relaciona con el narcomenudeo, esto por el lugar de donde ella escapó: una casa de seguridad.

“Estos eventos que se han suscitado en la ciudad de fincas que son utilizadas como casas de seguridad es un modus operandi de esta disputa entre los cárteles: citan en las fincas a quienes participaban en la venta de narcomenudeo y es una forma de presión en esta escisión entre los cárteles”, indicó el Presidente de Guadalajara.

