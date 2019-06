Hasta el 2021 se harán adecuaciones a leyes electorales: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta 2021, después de la revocación de mandato, su gobierno está interesado en realizar cambios en las leyes electorales.

"No planteé nada electoral, eso no significa que no deba de hacerse. Somos tres poderes y los legisladores son libres, es un poder autónomo y pueden llevar a cabo las Reformas que consideren, lo que corresponde al Ejecutivo nuestra agenda es otra.

"Pasando al primer período de gobierno si se van a hacer adecuaciones en este tema, pero hasta que pase el primer período de gobierno, es decir hasta después de la consulta para la revocación de mandato", dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Ello al ser consultado sobre una posible Reforma Electoral que promueve Morena en el Poder Legislativo.

El Presidente López Obrador señaló que el compromiso de su administración, y para eso no hace falta modificar la ley, logró que en la elección pasada no haya fraudes electorales.

"Por primera vez en mucho tiempo no intervino el gobierno federal", dijo.

NM