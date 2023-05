Hagamos presenta el libro “Juventudes con Sentido”

Ernesto Gutiérrez Guízar, presidente del partido Hagamos, presentó el libro “Juventudes con Sentido”. Los temas plasmados en el libro son: derechos humanos, salud mental, medio ambiente y espacios libres de violencia.

El objetivo es visibilizar y recopilar los diferentes puntos de vista de las juventudes en Jalisco, indicó su dirigente estatal.

“En Hagamos queremos juventudes emancipadas y con capacidades de convivir con los otros, con quienes le son diferentes, también juventudes que tomen a Jalisco como su casa y la quieran segura, limpia y con oportunidades; juventudes que le exijan a sus gobiernos condiciones y participen en la toma de decisiones”, externó el presidente de este instituto político, Ernesto Gutiérrez, durante la exposición de la editorial.

Señaló que el Encuentro Estatal de Juventudes de Hagamos tuvo el firme propósito de captar a decenas de personas jóvenes de todo el Estado, con el fin de discutir los principales problemas por los que atraviesan cada día, observar en qué convergen el Área Metropolitana de Guadalajara con el resto de las zonas de Jalisco y diseñar rutas de acción para que incursionen en el activismo político y se sigan formando para defender nuestros principios, subrayó, Gutiérrez Guízar.

“No es coincidencia que en Hagamos realicemos estas acciones, ni que, en el norte, en el sur y en los altos nos reconozcan como la oposición que Jalisco necesita. El barco ha zarpado y, en conjunto con los cientos de jóvenes que quieran mejorar sus condiciones, construiremos el mejor Jalisco de la historia”, remarcó.

El presidente de Hagamos dijo que las juventudes tienen la ocasión de participar en los cambios. “En Hagamos nuestras gargantas han optado por hablar con y de las juventudes. Hablar sin tapujos, con sus dolencias, con sus realidades y sus aspiraciones. Que no les quede duda a todas y todos los jóvenes que en Hagamos impulsaremos una agenda de juventudes libres, aun cuando, los gobiernos actuales hayan decidido relegarlos a segundo término, por encima de sus intereses electorales. Lo decimos claro, Hagamos es el partido de las juventudes”, concluyó el dirigente estatal.

La vicepresidenta del partido, Valeria Ávila, refirió que en Jalisco “las juventudes no seremos desgraciadas, a decir verdad, de nuestro estado, no habría opción de que nos quedáramos indolentes ante las injusticias y el dolor que nos atraviesa a nosotras y a toda la comunidad jalisciense, la misma que deposita sus esperanzas de muchas y muchos de nosotros”.

“Frente a la crisis de desapariciones, violencia, violencia feminicida, el autoritarismo, la represión que sufrimos, la inexistente separación de poderes, el nulo interés de que las mujeres decidamos sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, la violación de los derechos humanos más fundamentales como el derecho a la vivienda y a un ambiente sano, las juventudes alzaremos la voz, como ya lo hemos hecho, no se trata de sí nos podremos hacer escuchar, sino cómo nos haremos escuchar. Si el diálogo no basta, si las autoridades no dan resultados, si el dolor se expande y la ineptitud e inoperancia perduran, no es justo que esperen que nos detengamos y nos exijan mantenernos expectantes mientras a las tragedias vigentes se suman otras y no paran de crecer los niveles de violencia hacia nosotras”, dijo.