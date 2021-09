Hagamos impulsará reforma para incluir en leyes estatales la despenalización del aborto

La próxima bancada del partido Hagamos en el Congreso de Jalisco anunció su respaldo a la reforma para armonizar las leyes estatales con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el aborto.

La diputada, Mara Robles Villaseñor, que se mantendrá en el cargo en la 63 Legislatura, sostuvo que es un asunto de derechos humanos que no debe mezclarse con temas religiosos o pretender someterlo a referéndum.

EL INFORMADOR / R. Rivas

“Es un problema de derechos humanos, la Corte sintetizó años de lucha para finalmente decir que no puede ir a la cárcel ninguna mujer por ejercer su derecho a decidir si quiere ser madre o no. Para nosotros este no es un problema ideológico, ni religioso; los derechos humanos no pueden someterse a votación. Esperamos que el tema se toque de manera sobria en medio de un Estado laico y respetuoso”, comentó.

La legisladora dijo que trabajan en la elaboración de la iniciativa que presentarán y apuntó que esperan caminar en conjunto con otros partidos como Futuro, que ya se pronunció a favor de legislar sobre el asunto.

Valeria Ávila Gutiérrez, vicepresidenta de Hagamos, afirmó que el Poder Legislativo estatal debe tomar postura a favor de las mujeres y analizar el tema de la interrupción legal del embarazo desde todas sus aristas. Subrayó que Jalisco se encuentra entre los primeros lugares de mujeres que viajan a la Ciudad de México para realizarse abortos seguros.

“Las mujeres necesitamos esta legislación para tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, entendiendo que hay diversas aristas como la salud pública, pues es un riesgo y sobre todo que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo".

Inés Martínez, Integrante de la colectiva “Morras ayudando Morras”, afirmó que la legalización del aborto es un avance en favor de los derechos de las mujeres y pidió a los legisladores locales que trabajen en el tema y las incluyan en la elaboración de iniciativas.

“Esto no sólo nos libera de leyes misóginas, sino que implica un gran avance en pro de nuestros derechos”, dijo.

GC