Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 30 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 30 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 6 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

