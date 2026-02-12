Guadalajara construye el legado del Mundial 2026 con una subasta de impacto social

Guadalajara dio un paso más en la construcción del legado que dejará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la realización de la Subasta Mundialista, una velada que combinó arte, deporte y compromiso social en favor del futuro de la ciudad.

El evento se llevó a cabo en la Terraza del Centro Integral de Servicios de Zapopan y reunió a autoridades estatales y municipales, integrantes del Comité Organizador, embajadores de Guadalajara 2026, así como representantes de la comunidad artística y empresarial.

Durante la noche fueron subastadas 40 piezas, entre ellas balones intervenidos por artistas y obras creadas especialmente para esta iniciativa. Cada una destacó por su valor creativo y su propósito social, al reforzar la idea de que el arte puede convertirse en una herramienta de inspiración y transformación colectiva.

Los recursos recaudados serán destinados a fortalecer el legado del Mundial en Guadalajara, con una visión que va más allá de 2026 y busca abrir oportunidades para niñas, niños y jóvenes, a partir del deporte y la cultura.

En su mensaje, Olimpia Cabral, Host City Manager de Guadalajara 2026, subrayó que el verdadero éxito de la Copa Mundial no se medirá sólo en los partidos disputados, sino en el impacto social que deje en las comunidades y en las nuevas generaciones que encontrarán en este escaparate global una fuente de inspiración.

La Subasta Mundialista contó con el respaldo del Presidente Municipal de Zapopan y encargado de la organización del Mundial en Guadalajara, Juan José Frangie; de la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; y del Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza. Asimismo, destacó el acompañamiento de Mimi Mendoza, experta en la organización de subastas, cuya asesoría fue clave para la realización del evento.

En la iniciativa participaron artistas como Fernando Sandoval, Vico Valle, Ricardo Mejorada, Thesy de Teresa, Juan Zufiaur, Alejandro Fournier, Paula Toledo, Ale RB, Joao Rodríguez, Toni Guerra, J. Carlos Santoscoy, Sara Marín, Jorge Llanos, José Luis Malo, Karla Betancourt, Sofía Crimen, Adolfo Weber, Nicole González, Ignacio Guerrero y M. Ángel Martín del Campo.

Con acciones como esta, Guadalajara reafirma su apuesta por un Mundial con propósito, en el que el arte, el deporte y la comunidad se unen para dejar una huella duradera. De cara a 2026, la ciudad continúa consolidándose como una sede vibrante y socialmente comprometida, con identidad mexicana y proyección internacional.

YC