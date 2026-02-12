Congreso de Jalisco celebra el 4° Encuentro Nacional de Archivos Legislativos 2026

El Congreso del Estado de Jalisco llevó a cabo el "4to Encuentro Nacional de Archivos Legislativos 2026" en su sede. El evento, organizado por el Centro de Investigaciones Legislativas, reunió a especialistas y representantes de archivos parlamentarios de todo el país. Su objetivo fue fortalecer la preservación documental e impulsar el intercambio de experiencias archivísticas . Se destacaron los retos y avances en la gestión y digitalización de acervos.

La esencia de la memoria institucional y la transparencia

Los participantes compartieron buenas prácticas y analizaron los desafíos en la gestión, conservación y digitalización de los acervos legislativos. Se enfatizó la importancia del acceso a la información pública y la transparencia institucional como elementos clave del trabajo parlamentario.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla, en representación de la Mesa Directiva, destacó el papel fundamental de los archivos. Afirmó que "sin archivos no hay memoria, sin memoria no hay democracia", resaltando su importancia como base para la transparencia y la rendición de cuentas.

La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), indicó que hay tareas pendientes en la armonización de la Ley General de Archivos. Mencionó que 17 estados carecen de consejos locales instalados y la digitalización de documentos históricos requiere atención. El Congreso de Jalisco, por su parte, inició un proyecto para remodelar su archivo histórico.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, impulsora del encuentro, destacó que los archivos legislativos garantizan la transparencia y el estado de derecho. Propuso la formación de comisiones especiales en los congresos estatales para asegurar la custodia y preservación documental de manera continua.

Retos actuales y compromisos para el futuro archivístico

Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Secretario General del Poder Legislativo, se comprometió a preservar la memoria histórica legislativa en Jalisco. Resaltó que proteger el patrimonio documental es crucial para la transparencia, la identidad institucional y la continuidad de los procesos parlamentarios en todo el país.

Gerardo Trujillo Vega, director general del Archivo de Jalisco, enfatizó la prioridad de organizar, conservar y hacer disponibles los archivos. Estos son esenciales para el derecho a la información ciudadana y la memoria institucional. Mireya Quintos Martínez, del Archivo General de la Nación, exhortó a cumplir la Ley General de Archivos y mejorar las condiciones de resguardo documental.

El programa del encuentro incluyó conferencias sobre "Retos y la importancia de los archivos legislativos" por Mireya Quintos Martínez, y "Del documento físico al documento electrónico, innovación de la gestión documental, la importancia de la sistematización y automatización de los instrumentos archivísticos" presentada por Alberto Macías Páez. También se realizó una mesa de trabajo sobre profesionalización.

Entre los asistentes se encontraron los diputados Leonardo Almaguer Castañeda y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel. También estuvieron presentes funcionarios estatales y municipales, académicos, investigadores y titulares de archivos legislativos de diversas regiones del país.

La jornada abordó mesas de diálogo sobre la primera Constitución Política de Jalisco y su evolución . También se discutió la gestión y difusión del patrimonio documental, el rol de las auditorías archivísticas y una posible actualización de la Ley General de Archivos, incluyendo sus implicaciones en la transparencia.

CORTESÍA

SV