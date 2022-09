El enjarre se está cayendo a pedazos, no hay focos o lámparas que alucen el interior del recinto y ante la falta de clientes el mercado Dionisio Rodríguez se está quedando solo.

Ante esta situación, las personas locatarias del mercado han pedido que se lleve a cabo una intervención urgente para renovar el techo, que la luz vuelva a conectarse a las lámparas y que en general se le dé mayor promoción al mismo, pues ante la falta de clientes al menos una decena de locales se ha quedado vacío.

María Elia tiene 42 años como comerciante en el Mercado Municipal Dionisio Rodríguez. Para ella, el mercado se ve ya muy deteriorado, e incluso, dijo, un pedazo de enjarre le cayó en la cabeza a una locataria. Sin embargo, las personas del local de tortillas de harina donde esto ocurrió prefirieron no hablar al respecto.

Por su parte Esther Gutiérrez tiene ocho años en el mercado. Ella vende comida casera. La mujer contó que apenas se está impermeabilizando el techo, pero siente que el inmueble ya se ve muy triste y por lo mismo la clientela ha dejado de acudir, lo cual también ha influido en que los comerciantes también dejen sus locales.

"El mercado está pésimo, le faltan muchas cosas, los techos se están cayendo. Este lado no hay luz para aluzar, las lámparas de acá no funcionan. El mercado está olvidado. Ojalá que le hagan algo, porque si no se nos va a venir encima", dijo la mujer.

Ambas coincidieron en que además se necesita que se le dé difusión a las personas de las colonias cercanas para que acudan al mercado a comprar sus enseres como verduras, frutas, carne, tortillas, y hasta artículos para regalos, sin dejar de lado los locales de comida.

El pasado 8 de agosto EL INFORMADOR dio a conocer que, en entrevista, el director de Mercados Municipales, Ignacio Mestas Gallardo informó que el Mercado Municipal Dionisio Rodríguez estaría entre los mercados a intervenir en una segunda etapa, para la cual se han presupuestado 83 millones de pesos.

En su primer informe de Gobierno presentado el pasado 14 de septiembre, el alcalde Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que la Dirección de Obra Pública del ayuntamiento tapatío destinó 155 millones 21 mil 738 pesos, para la intervención de ocho mercados municipales, "los cuales fungen como fuente principal de abastecimiento de productos de primera necesidad para las familias tapatías.

La inversión, dijo, beneficia a 100 mil visitantes y locatarios de los mercados Mexicaltzingo, Mezquitán, Abastos, Flores Magón, Plutarco Elías Calles, Reforma, Manuel M. Diéguez y el Mercado Libertad.

"Gracias a esto logramos mejorar las condiciones de seguridad, prevenir riesgos accidentales e impulsar condiciones favorables para incrementar el comercio local en estos espacios", señaló el informe.

