Guadalajara: Alcalde propone renombrar avenida en honor a Aristóteles Sandoval

Tras la propuesta por parte de la regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Sofía García Mosqueda, de renombrar el Jardín Jalisco a Jardín Jorge Aristóteles Sandoval, el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, consideró que además del jardín lo idóneo sería cambiar el nombre de una avenida principal de la ciudad de Guadalajara con el nombre del ex gobernador jalisciense.

"Se propuso que la cancha de futbol donde él solía entrar de joven pueda llevar su nombre y a mí me parece una cuestión muy justa y también la posibilidad de que una avenida, no una calle, de Guadalajara pueda llevar el nombre de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, me parece algo muy justo en su papel que tuvo como legislador local, como regidor, como presidente municipal y como gobernador de Jalisco", apuntó.

El munícipe resaltó que no solo una calle o un espacio público de la ciudad de Guadalajara debería servir como homenaje al ex gobernador, sino que una de las principales arterias vehiculares debería ser nombrada como Aristóteles Sandoval en homenaje al trabajo que hizo por la capital jalisciense y todo el estado.

No obstante, desconoció que vialidad podría ser la modificada, debido a que señaló que la propuesta de los cambios de nomenclatura a calles, avenidas y espacios públicos yace en la Comisión de Asuntos Metropolitanos, misma que debe sesionar, emitir una propuesta y presentarla al Cabildo de Guadalajara para su aprobación.

OF