Este jueves 23 de mayo, a las 20:30 horas, en el Teatro Galerías, Diego “El Cigala” presentará su espectáculo “Obras Maestras”, gira que le da nombre al álbum que publicó en 2023 bajo el sello de Sony Music donde reversiona algunos de los más importantes boleros a través de su estilo flamenco pasional y encantador como “Adoro”, “Abrázame” y “Desahogo”, entre otros.

El artista, quien ya se encuentra en Guadalajara, conversó con EL INFORMADOR sobre este tour en el que ahora incluye la guitarra flamenca, “la otra vez el formato era más acústico con percusión, contrabajo y piano, pero ahora viene una guitarra para hacer unas cuantas piezas flamencas”.

Refiere que esto le dará al espectáculo mayor intimidad: “Esto el público lo agradece mucho, el poder oír cantar con bulería y tango, después de escuchar un buen bolero, pues esto eleva el espíritu de la música y yo en México me siento muy querido, aquí en Guadalajara hay mucha afición y al escuchar las bulerías, pues se mueren (risas), es que así es”.

Durante el recorrido de la gira, Diego dice sentirse muy arropado por las audiencias que han acudido a verlo: “Ha sido un placer, me ha ido padrísimo, la gente me ha correspondido con un cariño y un amor inmensurable, además hemos tenido unos éxitos arrolladores con sold out”.

Y es que pese a las tendencias y a las nuevas corrientes musicales, el amor y el desamor nunca pasarán de moda, pues la gente siente la necesidad de exorcizar esos sentimientos a través de la música y no hay nadie mejor que “El Cigala” para ser ese vínculo: “Al público mexicano le gustan mucho los boleros, son muy románticos; también, aprecian los tangos y el flamenco, así que siempre existe la manera de llevarle a la audiencia este tipo de música para que se sientan a gusto”.

Sin duda, “El Cigala” no es un artista de moda, es un referente de los sonidos iberoamericanos, pero también sabe reconocer que estilos como el urbano tienen un público importante: “Yo lo que sé es que no me voy a ir a otra música pese a las tendencias que vengan, lo que yo hago es cantar flamenco y siempre lo he hecho, soy un cantaor, pero respeto la demás música”, sobre todo la que está bien hecha.

Sobre cómo vive su idilio con la música nuestra, expresa el músico: “Yo llego aquí a México y se me desatan los caballos (risas). Lo digo en el buen sentido, porque me gusta mucho el mundo de la música mexicana como las rancheras y los boleros rancheros, me gusta el público mexicano a rabiar… yo me la gozo”.

Además de que siempre ha habido una estrecha cercanía entre la cultura española y la nacional, lo que cautiva aún más a Diego: “Entre México y España hay mucho que ver. Se cruza el charco muchísimo, llegan españoles aquí y también van muchos mexicanos a España, cuando yo llego aquí, de verdad que me siento como en mi casa, me siento súper feliz”.

Cabe señalar que la gira, después de Guadalajara continuará por Mexicali y Tijuana: “Así cerraremos el tour por ahora, el cual ha sido maravilloso y esperamos que el año que viene, estemos con nuevo disco y rompiéndola, como se dice”.

Finaliza al decir que ya se está cocinando la idea de ofrecer música nueva: “Hay algo en el tintero que ya se sabrá a su tiempo, y espero que guste muchísimo”.

Una vida en la música

Con más de 30 años de carrera, Diego “El Cigala” es el cantaor de flamenco con más proyección internacional. “Obras Maestras”, su álbum número 13, es un homenaje a los boleros más entrañables de todos los tiempos. Ha ganado seis Latin Grammys, cinco Premios Lunas del Auditorio, cinco Premios Amigo, tres Premios de Ia Música y dos Premios Ondas, además de una nominación a los Grammy por su álbum “Indestructible” y otra como Mejor Artista Solista Tropical en los Premios Billboard.

Ha vendido más de dos millones de álbumes, con varios discos de oro en su haber en diferentes países como: España, México, Colombia, Argentina y Venezuela. Colaboró en la creación la banda sonora para las películas “Soldados de Salamina” de David Trueba y “¿Y tú quién eres?” de Antonio Mercero, así como doblando al personaje “Buzz Lightyear” en algunas escenas de la película “Toy Story 3”.

Además, Diego es ganador del premio de la BBC “Cruzando Fronteras” por su trabajo con otras músicas del mundo. Sus giras lo han llevado a más de 30 países en los cinco continentes y en los mejores escenarios de cada país como el Carnegie Hall, en Nueva York; el Hollywood Bowl, en Los Ángeles; el State Sidney Theater, en Australia: el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México; la Ópera de Montecarlo, en Mónaco; el Olympia de París, Francia; el Barbican, en Londres o el Bunkamura Orchard Hall, en Tokio.

Ha colaborado con artistas como Bebo Valdés, Alicia Keys, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Lila Downs, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Salif Keïta, Mina, Caetano Veloso, Toquinho y Rosario Flores, entre muchos otros.

Pasión y música

La gira “Obras Maestras” es un apasionado camino por inigualables referentes y boleros del cantante flamenco Diego “El Cigala”. El nuevo show demuestra que el amor y el desamor son temas eternos que trascienden las modas y las épocas.

Agéndalo

Amor y desamor

Diego “El Cigala” presenta “Obras Maestras”. Jueves 23 de mayo, a las 20:30 horas, en el Teatro Galerías. Boletos desde los 950 a dos mil 300 pesos, de venta en Boletia.

