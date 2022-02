Gerardo Octavio Solís deja Fiscalía de Jalisco

En un mensaje en redes sociales, Gerardo Octavio Solís anunció que deja la Fiscalía General de Jalisco. Indica que tras 30 años de servicio, “es lógico suponer que ese esfuerzo sostenido tenía que pasar algunas facturas al paso de los años. En mi caso no fui la excepción y debo informarles que después de trabajar en diversos periodos jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo precisado a tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada, al frente de la Fiscalía Estatal, esto para atender algunos temas personales de salud, los cuales requieren también de un tiempo razonable para su solución”.

Explica que no son momentos de “regatear horas de trabajo al tema de la seguridad pública y la procuración de justicia por lo que, en un ejercicio de honestidad intelectual y ética profesional, he decidido tomar esa decisión, la cual ya he comentado con el Gobernador del Estado y me ha manifestado su apoyo y solidaridad, para en mi caso atender esos temas de carácter personal de tiempo completo”.

Añade que hoy informará sobre su decisión al Consejo Estatal de Seguridad, en la reunión en que semanalmente participa exponiendo informes y diagnósticos sobre la problemática del Estado.

GC