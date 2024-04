Marco Antonio Solís: Un viaje romántico por la música y los recuerdos

El estadio 3 de Marzo fue el escenario perfecto donde el cantautor originario de Ario de Rosales, en Michoacán, Marco Antonio Solís -mejor conocido como El Buki- conquistó con todos sus éxitos a los tapatíos en una noche llena de amor, recuerdos, talento y una magia musical que nos reafirma por qué es uno de los favoritos de México, ahora con su Eternamente Agradecido Tour.

Son sus letras, su música, el romanticismo, la interpretación y sus palabras: Todo. La presencia de Marco Antonio Solís dejó una gran huella en Guadalajara, con la virtud de poder reunir a diferentes generaciones que gozan y disfrutan su música; muchos, quizá porque la escuchaban en casa de sus padres desde niños y se volvieron fans o quizá, ahora contemporáneos al Buki que fueron sus fieles seguidores desde sus inicios, porque es una banda que marcó una era en la música -e incluso en la moda- con una calidad y talento indiscutibles.

La cita para el concierto de Marco Antonio Solís fue el sábado 27 de abril a las 9:00 de la noche, y poco a poco se fue llenando este recinto para que al salir El Buki, se encontrara con que los tapatíos lo esperaban para vivir, recordar, llorar y emocionarse con temas que han evolucionado en el tiempo y que marcaron las historias de amor -o dolor- de muchas parejas porque el repertorio es muy amplio.

La noche estaba por comenzar y salió Marco Antonio con una sonrisa, en una escenario ya perfectamente preparado con dos pantallas laterales y una al centro; iluminación y toda su banda para entregarse por completo, así que vestido de negro y luciendo un saco rojo con algunos toques de brillo, sin olvidarnos de su clásica cabellera y barba que lo caracterizan, salió acompañado de su guitarra para dar las buenas noches a los tapatíos, agradeciendo a todos sus “hermanitos” el esfuerzo que hicieron para poder estar presentes en ese concierto.

Los éxitos comenzaron con Se va muriendo mi alma, siempre acompañados no sólo por los coros de su escenario, sino con un público que lo siguió a todo pulmón en cada tema; continuando con Y ahora te vas, poniendo sentimiento en cada nota con Dios bendiga nuestro amor; muchas fueron las favoritas como Invéntame y los celulares iluminaban también esa noche al ritmo de la música interpretando estos temas que llegan al corazón; pero también la alegría con canciones como Morenita, y con los muy queridos O me voy o te vas, Cuando te acuerdes de mí y El Perdedor -que interpreta Enrique Iglesias- con temas ya conocidos de esta banda grupera creada en 1971, Los Bukis, al cantar Cómo me haces falta, haciendo un viaje a los recuerdos de este grande de la música, sin faltar otro clásico Cómo fui a enamorarme de ti, Cuando te acuerdes de mí, A dónde vayas y al entablar comunicación con el público, contó que una noche de 1986 tenía solo unas horas para descansar porque daría un concierto pero vino a su cabeza una melodía que no lo soltó -y qué bueno- para crear Tu cárcel, una de sus joyas musicales amadas por el público, que se escuchó en todos los rincones del Estadio 3 de Marzo, siguiendo con otros legendarios como Quiéreme y A dónde vayas.

La noche se iba poniendo más intensa, que sin duda fue inolvidable para quien llevaba el corazón roto porque conmovía escuchar a todos los tapatíos cantar Si te pudiera mentir, que la gente ovacionaba, así que canción tras canción este concierto se sabía que este concierto sería inolvidable.

El celoso fue otro de los temas de antaño para abrir su alma con A dónde vamos a parar, pero venían mucho más que hicieron vibrar como Si no te hubieras ido y muchos hacían en voz alta sus peticiones con sus favoritas, como una señora que desde el inicio gritaba “Mi eterno amor secreto”, así que finalmente cumplió y dedicó este tema a sus fieles seguidores, terminando con Más que tu amigo, con toda la alegría y ritmo, pero aunque parecía que se iba, no defraudó a su público y volvió, para cantar un par más y dejar al público feliz y extasiado, porque al salir, estos corazones se llevaron lo mejor de Marco Antonio Solís, una leyenda que aún puede verse en los escenarios gracias a este Eternamente Agradecido Tour que es capaz de conmover al corazón más frío.

Dijo adiós, no sin antes agradecer a su banda, que con todo el profesionalismo lo respaldó esa noche, al igual que sus bailarinas, recordando aquellos shows inolvidables de la televisión, sin duda, un viaje maravillos en el tiempo.

