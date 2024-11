Gana MC y Morena en reparto de comisiones legislativas

El Congreso de Jalisco sorprendió al sesionar cerca de la medianoche de este lunes y avaló el reparto de comisiones legislativas para la nueva legislatura.

Las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena salieron ganadoras, pues a la primera bancada se le otorgaron las comisiones de Hacienda (Gabriela Cárdenas de presidenta); Salud; Movilidad y Transporte; Seguridad y Justicia y Administración y Planeación.

Morena por su parte, se quedó con Estudios Legislativos; Igualdad Sustantiva y de Género; Participación Ciudadana; Puntos Constitucionales y Vigilancia. La coordinadora del PAN en el Congreso, Claudia Murguía, reclamó que su fracción parlamentaria fue ignorada en el reparto de las comisiones, incluso, dijo tener dengue y por lo tanto, no encontrarse en condiciones de representar a la bancada en la Junta de Coordinación Política para lograr acuerdos.

“Yo pediría honestidad y que se diga lo que se está viendo aquí: Movimiento Ciudadano y Morena tienen un acuerdo y los hacen tan responsable a los unos y a los otros. No se tuvo la consideración y urgente necesidad no hay. Un grupo parlamentario, no solo el grupo, sino a los ciudadanos que representamos”.

En contraparte, José Luis Tostado, coordinador de MC, defendió los acuerdos entre las bancadas y aseguró que todas ellas estuvieron a favor. “Presentó un justificante médico lo que nos habilitó para seguir con la propuesta formal. La ley prevé nombrar un suplente en la Junta de Coordinación Política. Nosotros vamos a construir con todos”.

Por su parte, las otras bancadas se hicieron de las siguientes comisiones:

PRI: Derechos Humanos y Pueblos Originarios; Gestión Metropolitana.

PAN: Asistencia Social; Gobernación y Fortalecimiento Municipal; Responsabilidades.

Futuro: Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua.

Hagamos: Competitividad; Educación, Cultura y Deporte.

PT: Desarrollo Productivo Regional.

Partido Verde: Medio Ambiente.

