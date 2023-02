Como indicó el alcalde, Pablo Lemus, “la ciudad más mexicana del mundo” comenzó los festejos de su 481 aniversario la noche de este 14 de febrero, con una bienvenida en la que Esteban Estrada –de la Agencia Estatal de Entretenimiento (AEEJ)– representó al gobernador y ambos recibieron con júbilo a las miles de personas que se congregaron para disfrutar del espectáculo inicial de GDLuz, que desde hoy y hasta el 19 de febrero reunirá música, luces, gastronomía y tradiciones para disfrute de quienes visiten el centro.

Ahora, el show dio comienzo con ‘Las mañanitas’ para la ciudad y, después, la intervención del Grupo Folclórico Pizintli, dirigido por Xichiquetzalli Álvarez, los juegos de luces que enmarcaron la actuación del DJ Renzo Cubas, César Cosío y Arturo de la Torre, para cerrar de forma espectacular con juegos pirotécnicos.

Ahora, justo es hacer notar que la dinámica de cierre de calles, a pesar de las naturales quejas, exhibió mejor flujo que el año anterior, aunque GDLuz significa un recorrido de dos kilómetros con atracciones desde la explanada del Museo Cabañas hasta la Plaza de Guadalajara, pasando por la Liberación, donde habrá piezas esculpidas y decoradas con luces, videomapping, música y juegos de luces, además de pirotecnia.

La gente que vino

Por otra parte, desde su silla de ruedas, Yolanda Martínez Rodríguez es conducida por su marido, don Ramón Martínez, y siguen el flujo de la multitud que se dirige a Plaza Tapatía; “yo, antes de andar en la silla, no me perdía ninguno de estos festejos del aniversario de la ciudad, todo lo que hacen, porque todo es muy bonito, desde las mañanitas. Soy de la ciudad y la disfruto”.

Eduardo Gómez Lozano, con esposa e hija, vinieron al centro “a distraernos un ratillo y pasarla feliz”, lo que no es algo nuevo porque “desde que empezaron, no sé en qué año, pero hemos venido”, y no se trata de ningún improvisado porque “agarramos este día, pero regresamos el viernes (porque se junta un poco la gente) y aprovechamos hoy lo que alcancemos”.

Asimismo, Doña Fidelina Díaz pasea con su hija porque “la cosa es distraernos un ratito después de salir del trabajo”; pero tampoco es tan esquemático porque le agrada venir, “nos gusta venir a distraernos un rato, yo soy de la ciudad y he venido antes, para ver los juegos pirotécnicos, las luces y la música”.

Disfrutar de todo

Ahora bien, don José Apolonio Guerrero y Patricia Cuéllar, marido y mujer, aprovechan para caminar y disfrutar el inicio de los festejos por el aniversario de la ciudad, “aunque no alcanzamos a entrar a donde está el escenario principal, le da uno la vuelta y no lo dejan, no sé el motivo; aunque tuvimos chance de ver los juegos pirotécnicos, buscamos venir cada año –sólo cuando la pandemia no se pudo– y nos damos la vuelta, como toda la gente a la que le gusta salir a este tipo de eventos”.

Y entonces doña Patricia interviene para referir que “lo que más me gustó fueron las imágenes que están por fuera de Catedral, la estatua del Charro –la de madera ¿recuerda que el año pasado fue un caballo?– y los charros alrededor del quiosco, en Plaza de Armas. Muy bonito todo”. Finalmente, apenas comienza esta serie de actividades que persiguen, como dijo uno de los animadores, “festejar a la ciudad como se debe”.

MF