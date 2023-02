En el segundo día de operaciones del Carrusel Tapatío, ubicado en el Jardín de la Reforma en el Centro Histórico de Guadalajara, niños, jóvenes, adultos mayores y público en general disfrutaron del ingreso gratuito y de las vueltas del juego mecánico.

Loa tapatíos comentaron a este medio que disfrutaron del carrusel y aprovecharon para celebrar el 481 aniversario de la fundación de Guadalajara.

Dayani, de 10 años, se subió en compañía de su mamá y una amiga al carrusel, a ella le gustó la imagen de la catedral en uno de los diseños.

“Me pareció muy bonito, sobre todo cómo lo decoraron, la imagen de la catedral está dibujada en uno de las pinturas del carrusel, me representa como tapatía, me gustó porqué está muy grande y es de dos pisos”, señaló.

Yoali, adolescente de 16 años, dijo que por fin se subió, ya que en la navidad del 2021 no pudo subirse al juego de las sillas voladoras Para esta joven lo más representativo son todas las imágenes del Centro que están en la carpa.

“Está entretenido y a gusto, algo nuevo, el otro año trajeron uno diferente y en aquella ocasión no me pude subir y hoy aproveché, vine con la familia de una amiga, tienen bonitas fotografías de cómo era antes el Centro, ahora es muy diferente, me representa mucho la mujer que está en el carrusel, muy folclórica”, acotó.

Doña Guadalupe Virgen, de 85 años, y su hijo Ignacio, aprovecharon para subirse al juego. A Lupita le trajó bonitos recuerdos de su infancia. “Todo me gustó mucho, me tocó en una banquita, me acordé de mi niñez, me acuerdo que brincoteaba y disfrutaba. Me acordé mucho de mi mamá ella era la que me llevaba a las ferias, me subía a todos los juegos”, manifestó.

Arturo Suárez llegó desde Tonalá para dar la vuelta en el carrusel y aprovechó para llevar a su esposa también en el Día de San Valentín.

“Está muy bonito todo el carrusel, me está gustando todo lo que está pasando en estos eventos de aniversario de Fundación de Guadalajara, vengo con mi esposa desde Tonalá y visitando aquí Guadalajara aprovechando el Día de la Amor y la Amistad”, dijo.