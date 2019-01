Fusionan Bienevales y Transvales en “Mi Pasaje”; serán electrónicos en 2020

Aunque los apoyos de Bienevales ya se depositaban en la tarjeta Innovacard, la actual administración decidió regresar al formato de papel en tanto se pone en marcha el sistema de prepago en todas las unidades del transporte público.

Diego Monraz, titular de la Secretaría del Transporte, informó que en el segundo semestre de este año se dará a conocer cómo operará el nuevo modelo electrónico como parte de la reestructuración del transporte público que deberá concluirse este año. Mientras tanto, los más de 143 mil beneficiarios del programa “Mi Pasaje”, que sustituye a los Bienevales, recibirán los subsidios a través de boletos color verde, que serán entregados en los cerca de 30 módulos en el Estado. Y debido a los cambios, los boletos conocidos como Transvales también forman parte del nuevo programa y serán de color amarillo.

El objetivo es que se corrija “el desorden” de traer diferentes tarjetas electrónicas para usar el Tren Ligero, Macrobús o camiones. “Esto es un absurdo. Esa es la apuesta para que en este 2019 quede 100% corregido”.

Aclaró que las tarjetas de Innovacard que se quedaron con un cargo de los Bienevales ya no existe el saldo. Por su parte, los Transvales siguen vigentes porque es el servicio que compró la gente, por lo tanto, tiene derecho a utilizarlo sin vencimiento. Sin embargo, ya no se emitirán en ese color.

Añadió que revisarán el contrato de concesión con la empresa responsable del sistema de prepago (vence en 2024). “Entramos a un proceso de auditoría”.

Los antiguos “Bienevales” ahora serán boletos de color verde; los “Transvales”, amarillo. ESPECIAL

“Mi Pasaje”

El programa subsidia dos pasajes diarios a personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

En el caso de los estudiantes, apoya la cantidad que requieran durante el calendario escolar.

Se ponen a disposición de la ciudadanía alrededor de 20 módulos en la metrópoli para el refrendo de más de 143 mil beneficiarios del programa (antes “Bienevales”).

Debido a que el presupuesto es el mismo que en años anteriores no se abrirá una nueva convocatoria, sólo el refrendo de beneficiarios registrados.

Por única ocasión, los beneficiarios recibirán 183 boletos acompañados de un volante informativo para que acudan tres meses después a una segunda entrega, donde recibirán el resto del apoyo, un total de 182 boletos.

Para renovar el apoyo, los beneficiarios deberán presentar una copia de su CURP y una identificación oficial. Además, los estudiantes deberán presentar una constancia de estudios, mientras que las personas con alguna discapacidad deberán incluir un certificado de discapacidad expedido por una institución pública.

En caso de que el beneficiario tenga alguna enfermedad o incapacidad podrá acercarse a solicitar el apoyo en fechas extraordinarias para ser evaluado.

El modelo “Mi Pasaje” sólo estará vigente durante 2019. Después de eso el apoyo tendrá una modernización a través de las tarjetas electrónicas y sistemas de prepago.

Será en 2020 cuando se cuente con una cobertura general en todas las rutas de transporte para poder aplicar los descuentos. Las tarjetas electrónicas actuales conocidas como “Innovacard” no perderán vigencia y se invita a la ciudadanía a no desecharlas, ya que podrán recargarse en un futuro próximo.

La inversión Beneficiarios Presupuesto 86,831 estudiantes 155’820,587 51,534 adultos mayores 132’635,905 4,858 personas con discapacidad 12’041,404

Denuncia

Para cualquier queja contra el transporte público, llamar al 38192400 extensión 12425 o 12426.

GUÍA

Las fechas para refrendo

Los adultos mayores y personas con alguna discapacidad que integran el padrón podrán realizar la renovación de los apoyos a partir del 30 de enero en cualquiera de los módulos instalados, de lunes a viernes de 07:30 a 16:00 horas, y en algunos módulos también el sábado de las 08:30 a las 12:30 horas.

Los estudiantes de nivel básico podrán agendar su cita a través de la página: https://programasociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios/

La entrega será del 20 de febrero al 12 de abril de 2019.

Para mayores informes, al 3030-1224, de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas. También en la página y redes sociales de la Secretaría de Asistencia Social.

“Mi Pasaje” tiene más de 143 mil beneficiarios en la Entidad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Sin venta

Desde hace dos semanas, la venta de este apoyo para los adultos mayores ha sido restringida, supuestamente por falta de papel para imprimir más, denuncian personas afectadas.

Hay quienes fueron varias veces a diferentes módulos, ya que los trabajadores les han contestado que regresen después, pero se han encontrado con que no hay.

Diego Monraz afirmó que la empresa encargada de suministrar el papel, Tarjetas Integrales, se comprometió a que en el transcurso de ayer se regularía el abasto de papel, ya que hubo sobredemanda, además, por la escasez de gasolina.

TESTIMONIO

Paga en efectivo

Luz Robledo es una beneficiaria del programa anterior de “Bienevales”. Tiene 73 años y usa, por lo menos, dos camiones diarios, sobre todo para asistir a las reuniones semanales del DIF y visitar el Centro de la ciudad, además de las citas en el Seguro Social de cada mes. El problema es que, desde noviembre pasado, ha tenido que pagar con efectivo, ya que los boletos de descuento se le terminaron y las rutas que usa no tienen lector de InnovaCard, como le prometieron cuando se le entregó la tarjeta.

Ahora está a la espera de la nueva entrega. “La tarjeta (InnovaCard) sólo la he usado dos veces porque me tocó la suerte de que el camión traía, pero todo lo demás ahí se quedó. Fui a la Pila Seca (donde hay módulos de información) para ver si me los cambiaban por papel, pero no”.

Además, una compañera le regaló 10 boletos que le sobraron y, a pesar de que intentó usarlos este mes, los transportistas se lo negaron, a pesar de que el secretario del Sistema de Asistencia Social, José Miguel Santos Zepeda, explicó hace dos semanas que “todos los ‘Bienevales’ tienen una vigencia, pero los transportistas pueden seguir recibiendo este mes y tienen hasta el último día para comprobar y pedir su reembolso”.

Vigilarán que choferes reciban “Mi Pasaje”

Para evitar que los choferes del transporte público se nieguen a recibir los boletos de “Mi Pasaje”, como ocurría con los “Bienevales”, la Secretaría del Transporte se encargará de implementar operativos para detectar a los que incumplan.

El secretario Diego Monraz informó que, en lo que va de la administración, se ha sancionado a una docena de transportistas por no recibir los boletos o maltratar a quienes pagan con éstos.

La multa por no recibir los boletos es de 10 días de salario mínimo. Sin embargo, reconoció que esta cantidad no les genera una alerta. “Estaremos al pendiente de recibir cualquier queja que pudiera llegar”.

La dependencia pone a disposición el número telefónico 38192400 extensión 12425 o 12426, para que la ciudadanía presente las quejas por este tipo de hechos. También pueden realizarlo a través de las redes sociales de la Secretaría del Transporte.

En términos generales, durante el primer mes de la actual administración, la Secretaría del Transporte ha infraccionado a cuatro mil 029 unidades de transporte público por rebasar los límites de velocidad, pasarse el alto, circular en sentido contrario, salirse de ruta o realizar los ascensos y descensos en segunda fila.

“Es un número inédito. La realidad, una intensidad que nunca se había visto en el tema de supervisión. También hay queja de los choferes porque se sienten supervisados de nuevo”, destacó Monraz.

En este periodo se detuvieron un total de 89 unidades y se retuvieron mil 005 licencias, así como 818 tarjetas de circulación, “es un operativo permanente que atiende tanto el transporte público colectivo, como taxis y vehículos de alquiler.

En el operativo vial participan 160 elementos para observar cualquier irregularidad que pudiera poner en riesgo a los pasajeros, peatones y ciudadanos en general.

Con relación al desabasto de combustible en Jalisco, aclaró que éste no ha perjudicado a los camioneros.

El único problema se presentó en Lagos de Moreno donde una ruta paró cuatro unidades por falta de diésel, pero volvió a trabajar en el siguiente turno.

