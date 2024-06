Freno al aguacate michoacano: oportunidad para Jalisco, pero también alerta

La suspensión de las exportaciones y la revisión al aguacate de Michoacán representan una oportunidad para Jalisco, pero también una llamada de alerta dijeron representantes del sector agropecuario.

Estados Unidos suspendió las inspecciones de aguacates y mangos en el estado de Michoacán hasta que se resuelvan los “problemas de seguridad”, esto después de que dos funcionarios estadounidenses “fuesen agredidos y detenidos recientemente” , informó este martes el embajador Ken Salazar.

La Embajada de Estados Unidos en México dijo hoy que para garantizar la seguridad de los equipos de inspección agrícola, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura (APHIS, en inglés), suspendió las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán “hasta que se hayan resuelto estos problemas de seguridad”, señaló en un comunicado.

Andrés Canales Leaño, presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ) explicó que Jalisco continúa exportando dado que en este estado no se ha registrado ningún incidente de esta índole.

“La venta del aguacate en Jalisco a Estados Unidos ya está realizada, no creo que exista un aumento sustancial en el aguacate jalisciense, es una oportunidad pero claro que nos pone en alerta porque son temas de seguridad que afortunadamente en nuestro estado no se han presentado y hacemos un llamado a las autoridades para que continuemos cuidando esta situación y que Jalisco no tenga este tipo de incidentes”, comentó.

Dijo que afortunadamente las condiciones en Jalisco son distintas que en Michoacán por lo que lejos de verse afectado podría beneficiarse con este tema. El secretario de Desarrollo Económico, Luis Roberto Arechederra, dijo que el freno a las exportaciones de aguacate de Michoacán generará una mayor demanda del aguacate local.

Explicó que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural se encarga de la atención de los supervisores que vienen de Estados Unidos para revisar las empacadoras y todo el proceso productivo del aguacate “de manera que no tengan ningún problema y puedan circular en el estado sin que tengan ninguna circunstancia que pueda prohibir la exportación estamos trabajando muy fuerte con ellos”.

Jalisco es el segundo productor nacional de aguacate, con más de 308 mil 800 toneladas, lo que representa 12% de la producción nacional. El valor de la producción del aguacate en Jalisco es de 9 mil 709 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

El 28 de julio de 2022 comenzó la exportación a Estados Unidos, el principal mercado del aguacate jalisciense, seguido de Canadá y Japón , así como diversos países de la Unión Europea, Centro y Sudamérica.

