Feminicidios son resultado de la descomposición social: Alfaro

El feminicidio ocurrido este jueves frente a Casa Jalisco no es sólo un asunto de falta de patrullaje o de policías, sino un ejemplo de la descomposición social que se vive actualmente en la sociedad y dentro de las familias, según declaró esta mañana el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro.

"Hay límites a la actuación de gobierno. Para todos es muy fácil simplemente decir el gobierno, pero este es otro tipo de violencia"

"Entendamos todos que esta violencia que estamos viviendo todos es producto de la descomposición también de nuestra sociedad y que requerimos de un acto reflexivo, si seguimos en el otro debate me parece que no vamos a llegar a ningún lado. Yo ya lo dije le reitero públicamente el gobierno va a revisar los protocolos, si hay algo que hacer mejor lo vamos a hacer mejor pero no puedo dejar de hacer una invitación a la reflexión", expresó.

Añadió que las investigaciones en el feminicidio de Vanesa, ocurrido ayer por la mañana frente a Casa Jalisco, están en curso y que en el caso de que se detecten omisiones por parte de algunas de las autoridades involucradas en el caso se actuará "sin miramiento", además de asegurar que el gobierno jalisciense tuvo ya un acercamiento con la familia de Vanesa y "se les dará todo el apoyo que ellos pidan".

El Gobernador también indicó que el programa de atención para los menores de edad huérfanos del feminicidio será reforzado, pues una de las apuestas de la actual administración es dar acompañamiento permanente a las víctimas, particularmente a hijos e hijas de mujeres asesinadas.

Respalda alcalde tapatío seguimiento de la Comisaría a orden de protección

El alcalde de Guadalajara, Ismael Del Toro, aseguró que la Policía de Guadalajara había dado seguimiento en diversas ocasiones a la orden de protección que tenía Vanesa, la mujer asesinada por su esposo la mañana del viernes frente a Casa Jalisco.

"No quiero minimizar o decir que se está actuando bien, pero sí, en Guadalajara hay una ruta que atiende estos temas"

"Efectivamente había una orden de protección. La actuación de la policía se vino dando en varias fechas, comunicación, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas. Hubo un periodo en el que cambió el número telefónico y ya no había posibilidad de contactarla", indicó el alcalde.

Del Toro indicó que desde el Estado es necesario que exista una mejoría en el sistema de protección a las mujeres violentadas, mientras que desde lo municipal es preciso crear una comisaría especial de violencia contra las mujeres, misma que ya se encuentra en proceso de conformación, según expresó, además de la necesidad de creación de un centro de atención para la violencia contra las mujeres, en las que se pueda incluir un albergue.

"No quiero minimizar o decir que se está actuando bien, pero sí, en Guadalajara hay una ruta que atiende estos temas. El asunto de ayer hace ver que la ruta es deficiente y que se debe mejorar", aceptó.

Dijo que actualmente el programa Código Rosa cuenta con la capacidad de atender la violencia de género en el municipio (aun cuando las mujeres no cuenten con una medida de protección emitida por alguna autoridad) gracias a sus áreas de prevención, seguimiento y apoyo psicológico.

El Ayuntamiento de Guadalajara indicó que hasta el día de hoy existían en el municipio 297 ordenes de protección vigentes, "sin embargo el status cambia día con día pues como tienen una vigencia de máximo 30 días, algunas se renuevan y otras no".

JM