Familiares denuncian contagio masivo en Penal Federal

Familiares de internos del Penal Federal en Puente Grande se manifestaron a las afueras de las instalaciones y denuncian que sus internos están contagiados pero nadie les da atención médica, “los están dejando morir y lo único que hacen es arrojarle comida a la celda”.

“Los están dejando morir y lo único que hacen es arrojarle comida a la celda”

Los familiares (en su mayoría esposas o madres) explican que el Servicio Social que debe informar sobre el estado de salud solo dice que “el interno no está en la lista de contagios”, pero que por llamadas telefónicas los reos manifiestan tener síntomas de COVID-19.

“Mi esposo me marcó muchas horas después de lo habitual, se escuchaba muy mal me dijo que se sentía mal pero que no les prestaban atención y nadie les revisaba” comentó una de las manifestantes.

Los familiares solicitan que los internos accedan a una prueba por COVID-19, a medicamentos para mitigar los malestares y que les trasladen a los graves a un centro de salud.

“Nosotros tenemos conocimiento que les dan un cubrebocas cada quince día y no hay limpieza de las zonas, eso es un contagio masivo pero no lo quieren aceptar” señaló otra de las manifestantes.

Las manifestantes también indicaron que a finales de marzo entregaron solicitudes a la autoridad para poder entregar material de limpieza a su reo, pero la solicitud les fue rechazada.

Mientras permanecen a las afueras, una servidora social les comentó que sus internos “solo están nerviosos” y otra servidora social comentó que solicitaría la atención por parte del director del reclusorio, Salvador Almonte Solís, pero luego de tres horas nadie les atiende.

