Familia despide a Eduardo Salomón; Fiscalía arresta a uno

En el templo de la Inmaculada Concepción, en Tlajomulco, la familia de Eduardo Salomón Puertos Gaytán llevó a cabo una misa para despedir a este joven que fue privado de su libertad el pasado 4 de febrero y encontrado sin vida dos días después en una finca ubicada en el Centro del municipio referido.

“Encontramos a nuestro hijo. Hay muchos padres que aún no los encuentran: a su hijo, padre, hermano, por eso le pido a Dios y al Gobierno que así como nos ayudaron, los ayuden a ellos, la justicia se encargará de lo demás”, dijo David Salomón Puertos, padre de Eduardo Salomón.

“Jamás voy a olvidar los momentos que viví contigo. Eres un héroe, un hermano”, comentó Luis, quien era uno de los mejores amigos de “Lalo”.

Compañeros de “Lalo”, que estudiaron con él en la Secundaria General 111 “Elías Nandino”, compartieron que le gustaba dibujar a los personajes de Dragon Ball y su asignatura favorita era Historia.

Antes de la sepultura, sus familiares y amigos soltaron globos blancos y gritaron: “¡Vuela alto, ‘Lalo’, eres un héroe!”.

Por otra parte, la Fiscalía estatal confirmó que ayer fue detenido un hombre que participó en el homicidio de “Lalo”.

En un mensaje emitido a través de redes sociales, la fiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo, informó que en el operativo de búsqueda se inspeccionaron seis fincas.

Agregó que en el inmueble en el que estaba el cuerpo de Eduardo Salomón hallaron un auto involucrado en el crimen, cartuchos, chalecos balísticos, pasamontañas y tablas de madera, entre otros objetos.

Este medio de comunicación publicó ayer que los hechos delictivos en los que las víctimas son niños, niñas y adolescentes se han incrementando durante la actual administración estatal.

Tan sólo en el rubro de homicidios dolosos, en 2021 perdieron la vida 60 menores de 17 años, la cifra más alta de los últimos tres años, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública desglosadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Familiares solicitan mejoras a procedimientos en la Fiscalía. EL INFORMADOR/A. Navarro

Exigen justicia por “Lalo” y desaparecidos

Por el asesinato de Eduardo “Lalo” Salomón Puertos, y por los desaparecidos en la Entidad, ciudadanos se manifestaron para exigir justicia. El contingente salió de la glorieta de las y los Desaparecidos rumbo a Palacio de Gobierno.

Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza y padre de Héctor Daniel, desaparecido desde mayo de 2021, recordó que esta manifestación pacífica se organizó en solidaridad con la familia de Eduardo, el rostro más reciente de la crisis y violencia en Jalisco.

“Queremos que sepan que estamos con ellos y con todos los desaparecidos. Somos 19 mil víctimas en todo el Estado, y cada día se van sumando. No es la causa de una sola persona, son más de 19 mil personas que no tienen voz y el gobierno tiene deuda con ellos y con sus familias”, expresó Héctor. Al llegar a plaza de Armas encontraron el inmueble gubernamental rodeado de vallas. “No buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos, nada más. Queremos que te pongas a trabajar, que pongas a trabajar a tus gabinetes, a la Fiscalía. Queremos que sirvan tus cámaras del C5 que no hay, que no sirven, que están descompuestas”, se escuchó a través del megáfono. Las personas lanzaron diferentes consignas para pedir al gobernador que saliera a escucharlos, pero esto no ocurrió. Sus carteles y fichas de búsqueda los colocaron en las vallas.

Un grupo de cinco personas se reunió con el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, quien recibió el pliego petitorio de las familias y les propuso la instalación de una nueva mesa de trabajo para el próximo jueves.

Entre otros puntos, los afectados pidieron a la Fiscalía del Estado que privilegie la búsqueda en vida de inmediato, desde el inicio de una denuncia por desaparición, y que se agoten las búsquedas con testigos, posibles rutas de escape y videos de cámaras particulares.

Otro requerimiento fue que se termine la revictimización hacia las familias y que, en tiempo real, se coordinen con el Escudo Urbano C5 y con las cabinas policiales para dar seguimiento a las denuncias telefónicas.

Además, solicitaron que el Congreso instale una comisión permanente para dar seguimiento a la problemática. También emitieron peticiones a la Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.