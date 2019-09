Falta claridad en funcionamiento del Sistema Anticorrupción: Jalisco Cómo Vamos

El director ejecutivo del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, reconoció que todavía hay un largo camino por recorrer para que el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEAJAL) tenga un impacto efectivo. Entre las deficiencias que señaló, se encuentra la poca claridad que hay en la coordinación entre las entidades que lo conforman.

"Todavía no vemos muy claro cómo se da la interacción entre la Secretaría Ejecutiva, el comité coordinador y la comisión de participación (…) Eso es algo que estamos viendo en la reforma 2.0: que las leyes sean claras y una instancia no diga 'ese no es asunto mío' o 'no tengo por qué involucrarme’”, afirmó.

Jalisco Cómo Vamos firmó este lunes un convenio de colaboración con el SEAJAL que formaliza la relación que las dos organizaciones ya compartían desde que arrancó el segundo. El acuerdo contempla la evaluación del Sistema Anticorrupción por parte del observatorio para trabajar en las mejoras de este para que termine de “despegar”.

Como parte de los obstáculos que enfrenta el Sistema, Chacón mencionó la falta de Ministerios Públicos contratados para laboral dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Explicó que este “atorón” se debe a que el personal que la dependencia podría contratar para esta labor aún no egresa de la academia.

"Espero que ya suceda pronto porque la Fiscalía está haciendo buena labor, aunque no tan contundente como la opinión pública quisiera", dijo.

El integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jorge Alberto Alatorre Flores, destacó que aunque el SEAJAL no es perfecto pero tiene mayor solidez que en otras entidades federativas y se mostró optimista de que dará resultados en el mediano y largo plazo.

Durante este año, en el Congreso de Jalisco se han llevado a cabo mesas de trabajo con el fin de impulsar una Reforma Anticorrupción 2.0 que corrija las deficiencias del SEAJAL en su estado actual. Chacón manifestó su expectativa que la claridad en cuanto al funcionamiento del sistema esté definida el próximo año.

