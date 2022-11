Pese a la movilización convocada por Movimiento Ciudadano (MC) el pasado sábado y los diversos boicots denunciados por la Universidad de Guadalajara, el rector de la casa de Estudios, Ricardo Villanueva, aseguró que nada ha hecho que las personas dejen de asistir a la Feria Internacional del Libro en su edición 2022.

"La respuesta ha sido maravillosa, no puedo estar más que feliz de todas las muestras de solidaridad, no ha habido un panel donde no se manifieste un apoyo a la feria y se comprueba la hipotesis que yo dije: la FIL se defiende sola".

Señaló también que las comunidades de FIL y UdeG están listas para recibir la visita masiva de escuelas a partir de este viernes, y que aunque existía el rumor de que la Secretaría de Educación había solicitado que no se asistiera a la feria, hasta el momento no ha habido alguna cancelación.

"Espero que no cometan también el pecado de pedirle a las y los niños que no lean. Yo espero que sí vengan todas las escuelas, sería gravísimo que esta solicitud que el gobernador ha hecho a todo el mundo de que no venga a la FIL lo haga con los niños, eso sería verdaderamente lamentable. No, la FIL es de las y los niños, la FIL es de las escuelas, eso es lo que nos hace diferentes", expresó.

Por ello, dijo, se le pidió al personal de la Feria que estuviera al pendiente de cualquier cambio o anomalía en la asistencia al respecto de este tema para hacer las denuncias públicas necesarias.

Aseguró que esto ha sido parte de las muestras de solidaridad y apoyo que recibe todos los días en los pasillos del recinto, así como un "alto rechazo al intento de boicot hecho por el gobernador del Estado".

Señaló que, pese a la protesta lanzada el día de la inauguración por MC, la comunidad de Sharjá y de otros países que visitan la FIL han entendido que se trata de un conflicto político interno. "En estos momentos nobleza obliga. Lo que he hecho es pedir disculpas, decir 'una disculpa, no es contra ustedes. Perdón por el gobernador que tiene Jalisco, pero es lo que hay' ", expresó Villanueva Lomelí.

Aunque hasta el momento, indicó, no se ha confirmado si el dirigente nacional de MC, Dante Delgado asiste a la Feria, de hacerlo "enviaría un mensaje de que Movimiento Ciudadano a nivel nacional entiende que está mal lo que está haciendo su gobernador en Jalisco".

JM