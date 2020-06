Evaluarán a aspirantes al Consejo de la Judicatura con "sana distancia"

A pesar de la confirmación de un caso de COVID-19 y que 18 empleados están en observación por haber tenido contacto con el afectado, el Congreso del Estado no suspenderá la aplicación del examen teórico a los 67 candidatos a consejeros de la judicatura.

El diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, afirmó que están preparados con las medidas sanitarias y de sana distancia para aplicar la prueba este martes. Argumentó que posponer la evaluación implicaría retrasar todo el proceso de nombramiento y modificar la convocatoria.

"Todo lleva riesgo, pero estamos tratando de minimizarlos. Tenemos que sacar adelante este proceso", dijo.

Añadió que para evitar aglomeración en un espacio cerrado la prueba se hará en el patio central de la sede legislativa. Además de los aspirantes acuden los representantes de las seis universidades y diez observadores ciudadanos que se inscribieron para vigilar la aplicación de las pruebas.

El legislador refirió que no todos los candidatos cumplieron con presentar las pruebas de control y confianza, comentó que hasta el último reporte sólo 60 acudieron. Explicó que quienes no tengan la protección de algún recurso legal, para no ser evaluados, quedarán fuera del proceso.

Para ser considerados elegibles, los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 80 sobre 100 puntos. En la elaboración de la prueba participan la Universidad de Guadalajara, Universidad Panamericana, Universidad del Valle de Atemajac, Universidad Autónoma de Guadalajara, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Los resultados se publicarán el mismo martes.

