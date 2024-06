Consuelo Sánchez Rodríguez recuerda que en la elección de 2018 acudió a votar a un domicilio de la Colonia Santa Elena Alcalde, en Guadalajara, en el Distrito 8 electoral.

Esta comerciante tapatía cuenta que los funcionarios de casilla le hicieron muy sencillo el proceso, de modo que pudo elegir a sus gobernantes en minutos y regresar a su casa para pasar el resto del domingo con sus hijos y sus nietos.

“Fue muy fácil. Creo que me tardé más en cruzar Avenida Prolongación Fray Antonio Alcalde, a la altura de Irene Robledo García, que en hacer el trámite en la casilla. En el parque que está cerca de mi casa había varias personas formadas. Me puse atrás de ellas y después de un rato me dijeron que me tocaba en otro domicilio que estaba a unas cuadras. Me moví rápido y voté sin ningún problema. Pienso hacerlo de nuevo el domingo”.

De acuerdo con la información del anterior proceso electoral, los Distritos 8, 11 y 14 serán de los más importantes para definir la elección de mañana.

En mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró seis millones 619 mil 341 personas con credencial para votar en Jalisco.

En la elección de 2018, el Distrito 8, ubicado en Guadalajara, fue el más activo: participaron 217 mil 452 personas.

Este perímetro contempla colonias como el Centro de Guadalajara, Colinas de la Normal, Colinas de San Javier, Country Club, Chapalita, Providencia, Santa Elena Alcalde y Jardines Alcalde, entre otras.

Con 198 mil 668 votos, siguió el Distrito 14, que abarca zonas como Chulavista, Arvento, Balcones de la Calera, La Noria, Lomas del Mirador, Hacienda Santa Fe, Los Encinos, Los Cántaros, Villa Fontana Aqua, El Castillo, La Pedrera, Lomas del Aeropuerto, La Gigantera y Toluquilla.

En tercer lugar estuvo el Distrito 11, ubicado en gran parte en la Perla Tapatía, en sus límites con Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, compuesto por colonias como Balcones de Oblatos, Cantarranas, Heliodoro Hernández Loza, Tetlán y Talpita.

Diferentes agrupaciones en el Estado, entre ellas de la Iniciativa Privada, ofrecerán promociones a los consumidores y darán facilidades a los trabajadores para que acudan a las urnas.

Ayer, el INE definió las casillas de votación que se tomarán en cuenta en los conteos rápidos para dar a conocer a los próximos líderes del país.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que con estas acciones el instituto “está preparado para salir a dar los resultados de forma contundente, con tendencias irreversibles”.

Taddei afirmó que el organismo ha tomado medidas para que sus determinaciones “generen tranquilidad y confianza en todos los actores políticos y (el resultado) sea debidamente validado y respetado”.

Para la Presidencia de México, el INE tomará una muestra de siete mil 602 casillas de votación en todo el territorio nacional, mientras que para contar los resultados de los senadores observará mil 620 y para diputados cuatro mil 620.

La consejera electoral Carla Astrid Humphrey sostuvo que los conteos rápidos son uno de los principales mecanismos para dar certidumbre, confianza y transparencia en los procesos electorales.

Además, precisó que se trata de procedimientos estadísticos diseñados con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una elección.

Este medio de comunicación publicó ayer que la elección del 2 de junio estará protegida en Jalisco.

El Gobierno estatal informó que como parte de un operativo especial, más de siete mil 100 elementos de las 125 comisarías municipales cuidarán la jornada electoral.

Los agentes y otros trabajadores de dependencias de seguridad realizarán acciones permanentes a partir de hoy.

En el Escudo Urbano C5 se instalará un centro de mando en el que participarán elementos de todos los niveles de Gobierno.

Además, la Secretaría de Salud habilitará 31 hospitales en toda la Entidad y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos tendrá a disposición 300 oficiales en las ocho comandancias regionales que harán recorridos de prevención en zonas que puedan ser detectadas como vulnerables.

Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE interpuso las primeras medidas contra personajes públicos y políticos por presuntamente violar la veda electoral, que comenzó el 29 de mayo.

Entre ellos están el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez; el ex presidente Vicente Fox y el empresario Claudio X. González, opositor del Gobierno federal.

CT