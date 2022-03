Para poder cobrar la Beca Benito Juárez, los estudiantes deben obtener una cita y llevar sus papeles a la oficina de las Becas Benito Juárez en Jalisco. Pero no todos han podido hacerlo, aunque tienen desde diciembre intentándolo, lo que ha retrasado el pago.

Un ejemplo es el de Citlalli. A ella desde noviembre le dijeron que obtendría la beca y que descargara la aplicación en su celular. Ahí comenzó el calvario, pues no podía ingresar a la misma a ninguna hora del día, así que llamó y le dijeron que se podría el 23 de diciembre y después el 31 de enero, pero no fue así.

Posteriormente, le dijeron que tenía que abrir una cuenta en el banco. Una vez ahí, le indicaron que tenía que tener un número de usuario. Llamó y le señalaron que tenía que sacar una cita, pero no pudo.

“Tengo días y no puedo, así que vine desde Tlajomulco y dicen que no, que está muy saturado. Ya tengo desde noviembre, no me han dado mi dinero y lo necesito porque mi mamá acaba de fallecer y los gastos se me han estado juntando”, compartió mientras esperaba afuera de las oficinas ubicadas en Chicago 147, colonia Ferrocarril, Guadalajara.

De acuerdo con el listado de beneficiarios por el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en Jalisco, al último corte, hay 11 mil 953 estudiantes con el apoyo.

Ángel y sus papás son otros de los afectados, pues los han hecho dar tres vueltas, lo que ha significado faltar al trabajo, todo por la falta de información y problemas con la plataforma al momento de imprimir la ficha.

Esta es la segunda vez que Ángel obtiene el beneficio con el cual compra el material para su escuela.

“Si estuviéramos bien económicamente no pasaba nada y le dejáramos el lugar a otro, pero sí lo necesitamos. Con esto mi hijo puede comprar los materiales para su carrera técnica”, añadió Rosa María, su mamá.

Como ellos, al menos 10 estudiantes hicieron filas y dieron vueltas a las oficinas para poder actualizar su beca y que les entregaran el dinero.

OA