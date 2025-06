Espera casi dos horas para votar en la elección de jueces y magistrados en Tonalá

Desde las 7:45 horas Jaime Moreno llegó a la casilla de la sección 2 mil 687 , ubicada en los Portales de la presidencia municipal de Tonalá, siendo el primero en la fila para acudir a votar en la primera elección de México en busca que busca reconfigurar el Poder Judicial del País.

Pero la casilla no abrió sino hasta alrededor de las nueve y treinta de la mañana. Faltaba un escrutador ni habían acomodado ni una sola urna. Hacia las 9:25 de la mañana a se dijeron listos para iniviar, pero antes de dejar pasar a los ciudadanos, primero se tomaron los sufragios de las personas funcionarias de casilla.

La fila reunió a 21 personas antes de poder abrir oficialmente. Las personas que esperaban no dejaban de ver el reloj, entre ellas Jaime; pero todas esperaron los minutos que fuera para ejercer su sufragio.

Jaime, el primer votante de la fila, entregó su INE a las 9:35, una hora y cincuenta minutos desde que llegó, y le tomó 12 minutos desde que entregó su INE a las personas funcionarias y le entregaron sus seis boletas, y hasta que depositó su último voto en la urna.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

"Me esperé todo este tiempo porque me interesa votar, que no voten por mi no viniendo. Y me siento bien a gusto porque ya voté", dijo Jaime Moreno.

Lee también: Abren casillas de elección al Poder Judicial una hora después en Guadalajara

Del nuevo Poder Judicial que resulte tras estos comicios, comentó, "espera que sea verdad" y que no existan favoritismos.

Miguel Ángel también llegó desde muy temprano para votar en la casilla de los Portales de la presidencia municipal de Tonalá . Lo pasaron hasta las 9:40 aproximadamente , pero de igual forma se dijo contento de salir a votar, pues dijo, considera que el actual Poder Judicial no está haciendo su trabajo ni está viendo por los intereses de la nación, "sino por los intereses de los poderosos".

"No es de la noche a la mañana, yo sé que es un proceso, pero si no votamos no vamos a poder solucionar el gran problema que tenemos", dijo el hombre.

En la casilla también votó Claudia Maribel, quien dijo, para acudir a emitir su sufragio este domingo se informó en medios de comunicación y redes sociales, pues es de su interés es que exista una mejor impartición de justicia para todas y todos los mexicanos.

"Ahorita en estas épocas desafortunademente los procesos tardan bastante para poder emitir un juicio", dijo la mujer.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

Esta es solo una de las cuatro mil 989 que se instalarán en todo Jalisco para esta elección, que esperan a los más de seis millones de votantes quienes cuentan con una credencial para votar, pudiendo así ejercer su voto hasta las seis de la tarde. Para consultar las casillas instaladas la ciudadanía puede ingresar a la liga: https://ine.mx/wp-content/uploads/2025/05/PJ25_JAL_Listado-Ubicacion-IntegracionCasillas.pdf

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS