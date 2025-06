A las 8:00 horas, cuando abrían las casillas en Guadalajara, algunas todavía estaban cerradas. En una el secretario aún llegaba; en otra faltaba un escrutador. Los funcionarios que sí se presentaron debían esperar autorización del Instituto Nacional Electoral (INE) para abrir la casilla. En la sección 0628, en el distrito electoral 8, en Francisco Rojas González, en el Instituto Colón, abrió cerca de una hora después, a las 8:50 horas. Metros más adelante, en la sección 0597, a un costado de Jalisco TV, a las 9:05.

“(Vine a votar) porque es un derecho que tengo y no quiero dejar de utilizarlo. Fue rápido, tres minutos. Me dieron las boletas, me senté y empecé a revisar quiénes conocía, por lo menos los apellidos y ya me decidí”, comentó Marina Ruelas.

Marina se preparó con información que vio y escuchó en televisión tres días antes de la elección. Las boletas, al tener muchos nombres, relató, eligió a los candidatos “que se me hicieron más conocidos y los que hubiera escuchado en la tele”. Alrededor de media hora después de que Marina emitió su voto, tres votantes más llegaron a la casilla para ejercer su derecho.

Jaime, por ejemplo, señaló que no conocía a ninguno de los candidatos que aparecían en la boleta. “Me tuve que basar en quién lo estaba postulando porque en lo personal no los conozco [...]. No puedo conocer su trayectoria. Aunque haya escuchado los nombres, no sé la trayectoria que hayan tenido. Es diferente de las elecciones para el ejecutivo, legislativo. Aparte ellos no estuvieron en campaña prometiendo cosas, lo único que pueden prometer es que van a ser honestos, y eso es una obligación”, comentó.

Gilberto Cervantes, en tanto, esperó entre media hora y 40 minutos a que abrieran la casilla. Al tratarse de una elección histórica en México, decidió esperar y votar. Sin embargo, aseguró que al ejercicio aún le falta “madurar”.

“Si no lo haces a través de acordeones y puedes buscar perfiles, pues es un trabajo muy exhaustivo [...]. Estuve atento en redes, sobre todo. Ahí está donde digo que se necesita un poco más de difusión, porque si no te interesa el proceso, nunca lo vas a hacer. Aquí es donde hay que trabajar más en la difusión”.

Gilberto señaló que el proceso de votación no es complicado cuando se tiene conocimiento de los candidatos que aparecen en la boleta. Sin una idea de los nombres, no obstante, es “complicadísimo”.

Hasta las 10:30 horas, una hora y media después de que abrieron la casilla en la sección 0597, sólo 11 personas habían votado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB