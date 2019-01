Escasez de gasolina: largas filas y otros medios de transporte para los ciudadanos

La falta de gasolina que se ha presentado en al menos seis Estados de la República, incluyendo a Jalisco, ha afectado al grado de dejar a personas sin combustible en medio de la carretera. También hay quienes han hecho filas largas en los lugares donde sí hay servicio, aunque restringido, y quienes, al final, han optado por otro medio de transporte.

Francisco Meráz volvía de viaje de Querétaro cuando en Guanajuato se comenzó a quedar sin gasolina y las estaciones cerca le negaron el servicio argumentando escasez Sin embargo, confió en que en Jalisco sí habría. En Unión de San Antonio, Jalisco, su camioneta se quedó varada en plena carretera. Un amigo tuvo que llevarles algo de gasolina mientras llegaba a la próxima gasolinera en Lagos de Moreno donde, a pesar de la larga fila, pudo abastecerse.

El 4 de enero, este medio publicó que, al menos desde el 31 de diciembre, algunas gasolineras dejaron de funcionar por la falta de gasolina. Guadalajara y Zapopan son los municipios más afectados.

"En Tonalá sí había, pero ayer nos encontrábamos en el centro (de Guadalajara) y nos quedamos sin gasolina. Las cuatro a las que llegamos tenían botes de basura en medio para que no pasáramos y la única donde sí había parecía que la regalaban por la cantidad de carros", cuenta Alessandro Alatorre, otro de los afectados. "Tuvimos que regresar con la poca gasolina que teníamos y trasladarnos en tren. Mi mamá a su trabajo y nosotros al centro".

Tren, camión y taxis ya sean privados o públicos, se ha convertido en opción, sobre todo para estos municipios.

Israel Zamora cuenta que la falta de gasolina la resintió cuando su auto marcó la reserva y las estaciones cerca no tenían servicio: "Llegue a la gasolinera "Alvaro Obregón" y me dijeron que no había. Me seguí hasta la que se encuentra en la calle 74 y me negaron el servicio. Continué desesperado porque tenía solo la reserva, hasta que encontré una donde me vendieron gasolina, aunque dijeron que solo había Premium y les quedaban mil 500 litros. Cargué un poco y regresé a mi casa". Para continuar con el resto de sus actividades, Israel optó por usar Uber.

Diariamente, según datos del Gobierno del Estado, se consumen 10 millones de litros en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de los cuales solo se han podido suministrar cuatro. Esto debido al cierre del poliducto de Salamanca, que se encarga de abastecer El Salto y Zapopan, por "picaduras" del llamado huachicoleo. Para normalizar la situación, se necesitan 150 autotanques, pero solo hay la mitad de ellos que alcanzan a cubrir una parte.

La Dirección de Logística de Pemex informó que incrementará el número de autotanques y espera que la situación se normalice en cuatro o cinco días.

LS