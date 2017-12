Es remontable la desventaja del PRI: Miguel Castro

Luego de ser designado como precandidato único del PRI al Gobierno de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, afirmó que está preparado para competir y jugar para ganar la próxima elección. El priista sostuvo que está consciente de la responsabilidad que asume, planteó que buscará dialogar con todos los sectores de su partido para mantener la unidad.

Castro Reynoso sostuvo que no lo intimida la desventaja con la que arrancaría, pues las encuestas lo colocan detrás del aspirante de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro; sostuvo que la diferencia es remontable. Subrayó que tiene su agenda propia que sabe estar en la calle y jugar contiendas, recordó que en las tres elecciones en las que ha participado ha dado buenos resultados.

"Si estoy dispuesto a participar en este proceso es porque estoy totalmente seguro de que este proceso puede salir adelante, se puede ganar Jalisco y vine a competir para ganar el próximo año. A mí eso no me amilana, yo tengo mi agenda propia sé lo que me corresponde hacer sé estar en la calle, jugar contiendas y he sido un hombre de resultados", sostuvo Castro Reynoso, añadió que como secretario recorrió los 125 municipios atendiendo a la gente.

El presidente estatal del PRI Héctor Pizano dijo confiar en que, tras la designación de Castro Reynoso como su precandidato a la gubernatura, acortarán la distancia con el aspirante puntero.

"Las encuestas las hemos ido remontando, hemos rebajado casi 12 puntos a Movimiento Ciudadano y Enrique Alfaro ya no ha crecido, lo que ha hecho es bajar. Hoy empezará a crecer Miguel Castro porque hasta hoy el PRI tiene candidato y las encuestas variarán cuando vean un candidato con este perfil, tan cercano a la gente, un perfil muy humano", comentó Pizano.

Sobre la postulación de Eduardo Almaguer por Guadalajara, el dirigente priista negó que lo pueda afectar su paso por la Fiscalía General y que la percepción de inseguridad no haya bajado.

En el caso del ex secretario de educación, Francisco Ayón López. dijo que se inscribió para aportar al partido su capital político en un distrito complicado como el ocho, aseveró que confían en que obtendrán los votos necesarios para recuperarlo.

Previo a su registro oficial, programado para el medio día de este miércoles, Miguel Castro sostuvo encuentros con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el sector agrario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), con Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) y con la Red de Jóvenes.

LS