Es anticonstitucional poner brazaletes a los agresores de las mujeres

PROPUESTA

Durante el primer debate de los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Castro, propuso que los agresores de mujeres porten un brazalete con geolocalización para combatir el feminicidio.

“Ni un feminicidio más en Jalisco. Los agresores deberán portar un brazalete para que mediante una app las víctimas estén enteradas cuando el agresor cruza el perímetro de restricción”, señaló Castro, quien no precisó plazos ni presupuesto.

La iniciativa viola los derechos del agresor, es anticonstitucional y rompe con algunos de los tratados internacionales firmados por México.

PERTINENCIA

Barba Álvarez acentuó que para combatir la violencia de género se debe tratar a los agresores. Indicó que deben proponer medidas más puntuales y objetivas para la protección de las mujeres.

“Se tiene que trabajar con la persona agresiva. El tema de la violencia tiene que ver con ese machismo arraigado. Tendríamos que impulsar ese tema que en otros países se ha trabajado para disminuir esa agresividad”, comentó.

“Hay que trabajar con el agresor. En nuestra Constitución no cabe (esta medida) que se aplica en Estados Unidos porque ellos no creen en la reinserción social, pero nuestra Constitución es muy clara y además hemos firmado acuerdos como el Pacto de San José, que establece que no deben existir tratos degradantes”.

VIABILIDAD

Rogelio Barba Álvarez, coordinador de la Licenciatura en Criminalística de la Universidad de Guadalajara (UdeG), calificó como una ocurrencia a la propuesta de Miguel Castro, pues además de que señaló que viola los derechos de los delincuentes, indicó que impide su reinserción social.

“Es una propuesta fuera de todo contexto legal. Ese tipo de propuestas no deberían presentarse porque son muy populistas. La Constitución establece que no debe haber penas inhumanas y degradantes. Ponerle un brazalete a una persona es una pena inhumana y degradante”, dijo.

“Son meras ocurrencias que lo que generan es un consenso demagógico... No cabe en un Estado democrático y de derecho como es México”.

Sin embargo, en la capital del país existe una estrategia similar, pero está enfocada a las víctimas. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México plantea entregar 500 dispositivos de geolocalización a víctimas potenciales de feminicidio. Este cuenta con un botón de pánico y estará conectado de forma permanente al C5.

NORMATIVIDAD

La propuesta de Castro quebranta el Artículo 22 de la Constitución, que prohíbe las penas de infamia y de marca. Es decir, no se puede castigar a un agresor y obligarlo a portar un brazalete que lo identifique como tal.

Además, es una medida que viola los derechos humanos, pues contradice el Artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

También incumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

SEMÁFORO: Deténgase, candidato.