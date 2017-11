Error humano, la falla en el nuevo sistema de justicia: Suro

Errores humanos cometidos en la aplicación del nuevo sistema de justicia adversarial han generado la percepción de que no da resultados, pero se trata de un modelo eficaz, afirmó el presidente del Poder Judicial en Jalisco, Ricardo Suro Esteves.

Afirmó que de nada sirve echar culpas entre policías, la Fiscalía o el Poder Judicial y añadió que ese tipo de críticas sólo provocan que aumente la percepción ciudadana de que el cambio de modelo no funciona.

El magistrado sostuvo que la medida que se requiere es trabajar en equipo, para evitar esos “errores humanos”, que provocan que un delincuente, que debería de estar en la cárcel, permanezca en las calles.

“El echar culpas de la Policía a la Fiscalía y de la Fiscalía al Poder Judicial y luego del Judicial a la Fiscalía a nada nos va a llevar. Todos son errores humanos, todos cometemos a lo mejor alguna inconsistencia que puede trascender más allá. Cada error de un individuo trastoca a las tres instituciones y al ciudadano poco le importa de quién es la culpa, si es del policía o del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional. Es el sistema y la impartición de justicia lo que está mal en la percepción pública” expuso.

Suro reiteró que requieren presupuesto y que las tres dependencias estatales y los tres niveles de Gobierno trabajen en conjunto para que el cambio de modelo dé los resultados esperados.

Sobre el tiempo que llevará cerrar los procesos abiertos con el anterior modelo penal inquisitivo, el magistrado dijo serán años y subrayó que el cambio de modelo de justicia es el más radical e importante en los últimos cien años en México y trabajan en su consolidación. “Se está trabajando día y noche en concluir todos los procedimientos y poderlos preparar para que migre a otro juzgado”, planteó.

En tanto, el juez de Control y Juicio Oral, Damián Campos García, advirtió que aunque el nuevo sistema no esté funcionando adecuadamente, no se puede caer en ocurrencias como reformar para volver al viejo modelo y subrayó que es indispensable apoyar a los policías que son el eslabón más desprotegido del esquema.

“Debe haber ajustes, pero no una reforma estructural, ajustes para que la gente sienta que realmente hay justicia. No nada más se trata de que digan: ‘el policía tiene la culpa de que las cosas no funcionan’; no funcionan porque no los han capacitado adecuadamente”, explicó el juez.

La aplicación del nuevo modelo de justicia en Jalisco empezó en octubre de 2014, en el distrito judicial de Zapotlán el Grande. A partir de junio de 2016 se aplica en todo el Estado.

Incorporado a maestría

Desde 2013, el Supremo Tribunal de Justicia se incorporó a la maestría en Sistema Acusatorio Adversarial.

En cuatro generaciones han egresado 185 profesionales. Actualmente 33 estudiantes cursan el segundo semestre.

Casos atendidos

8 mil 767 en 2015.

5 mil 308 en 2016.

1 mil 348 de enero a septiembre de 2017.

De nada sirve echar culpas entre Poder Judicial, Fiscalía o policías. EL INFORMADOR/Archivo

Proponen invertir en justicia alternativa

El riesgo de que se abandone el anterior sistema penal y que ya no se le invierta incrementaría el rezago que históricamente arrastra, señaló Jorge Tejada Montaño, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Comentó que el cierre de seis juzgados penales, en el distrito judicial del Área Metropolitana de Guadalajara, aumentará la carga de trabajo en los entes que permanecen en funciones y atrasará los tiempos de atención a los casos iniciados con el anterior sistema penal.

El especialista planteó como una posible solución que se refuercen los métodos de justicia alternativa para tratar de desahogar los asuntos para que no sigan en juicio y resolver de esta manera, para evitar que el sistema colapse. Añadió que habría sido aconsejable que se hubieran mantenido 75% de los juzgados abiertos para que el rezago se terminara más pronto.

“Falta todavía muchos años, por lo menos unos cinco para que se termine desahogar todos los casos con el anterior sistema. No estoy diciendo que se haga una inversión muy fuerte para el sistema que se está dejando, pero sí creo que la tecnología se puede aprovechar para esos asuntos”, comentó el académico.

Tejada Montaño puntualizó que aún es pronto para sacar conclusiones respecto a la efectividad y resultados del nuevo modelo de justicia; indicó que es poco tiempo para sacar conclusiones y todavía falta ajustar las fallas y problemas detectados ya en la marcha.

Sobre la incorporación del personal de los juzgados penales al nuevo modelo, Tejada Montaño dijo que no todos los trabajadores se podrían incorporar y se tendría que revisar caso por caso antes de integrarlos, y entre otras cosas verificar que comprendan la naturaleza del nuevo sistema, sostuvo que en muchos casos deberían jubilarse porque ya no estarían a la altura del nuevo esquema y sus exigencias.

Llevará años cerrar los procesos abiertos con el anterior modelo. EL INFORMADOR/Archivo

Cierran juzgados del viejo modelo

Como parte del proceso de transición del viejo modelo de justicia penal al nuevo sistema de justicia adversarial, este mes cerraron seis juzgados penales, uno del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En respuesta a una solicitud de transparencia, el Consejo de la Judicatura del Estado informó que el pasado 28 de febrero se extinguió el Juzgado Segundo de lo Penal con sede en Puerto Vallarta y que a partir del 1 de octubre también cerrarían funciones seis juzgados del AMG, pero en este caso el consejo aprobó prórroga de un mes. Quedarán en operación 10 juzgados con el viejo modelo penal inquisitivo.

Los trabajadores del Poder Judicial no deben sufrir afectaciones con el cierre de juzgados. EL INFORMADOR/Archivo

“Nadie va a perder su empleo”

Los trabajadores del Poder Judicial no deben sufrir afectaciones con el cierre de juzgados y el proceso de migración al nuevo sistema de justicia, afirmó José de Jesús Muñoz Dueñas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, dijo que el compromiso es que se respetarán los derechos laborales de los 96 empleados de los seis juzgados cerrados.

Muñoz Dueñas comentó que parte del personal se incorporará a los 10 juzgados penales del modelo tradicional que siguen en funciones, el resto a los juzgados de oralidad precisó que el esquema de incorporación lo definirá el Consejo de la Judicatura.

“Está garantizado que los trabajadores que tengan su base y nombramiento indefinido se irán trasladando a los demás juzgados, que queden del sistema tradicional y los demás se irán incorporando al nuevo sistema. Ahorita hay una tranquilidad porque nadie va a perder su empleo, inclusive estamos buscando que se equiparen todas las prestaciones en todo el órgano jurisdiccional del Poder Judicial, tanto los trabajadores del Supremo Tribunal como del Consejo de la Judicatura que tengan las mismas percepciones y las mismas condiciones laborales”, expuso.

El líder sindical llamó a que se apruebe el presupuesto constitucional para el Poder Judicial y se cumpla con la aportación al 100% de las cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), para regularizar la situación de algunos trabajadores en edad de jubilarse, que no lo hacen porque no se les garantiza el pago de una pensión digna, argumentó que son alrededor de 100 trabajadores los que se encuentran en esa situación.

El Personal debe olvidar las malas prácticas

Para el juez de Control y Juicio Oral, Damián Campos García, el personal que sea reasignado para migrar de los juzgados penales extintos, al nuevo modelo adversarial, debe entender que no pueden seguir desempeñándose con las mismas reglas, pues son otros los principios que sigue el sistema que busca ser novedoso. El juez reconoció que podrían arrastrar usos y costumbres del anterior sistema que resultarían nocivos para los cambios que se pretenden aportar con el esquema de oralidad.

“Creo tiene que ver con una cuestión cultural. La corrupción se daba desde las más bajas esferas, hasta las más altas esferas. El actuario te pedía dinero, el auxiliar te pedía dinero, o si no te lo pedía directamente tú se los ofrecías como litigante y hacían ahí la mancuerna. Con el nuevo sistema ya no, este personal es administrativo y por el principio de mediación el juez tiene que estar en todas las audiencias y debe tomar la decisión” argumentó el juzgador.

Campos García añadió que pese a todo no se debe desacreditar al nuevo sistema de justicia adversarial, ni adelantar evaluaciones o reformas, sino al contrario invertir en capacitación y adaptarse a los cambios.