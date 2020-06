Era su primera manifestación, pero terminó detenido

Diego tiene 17 años. Es músico y trabaja medio tiempo en una conocida cadena de hamburguesas, en la zona de Chapultepec.

Como muchos de los jóvenes en Jalisco, Diego siente furia e impotencia por ver las injusticias del Estado donde vive.

Según contó Mayela, su tía, eso sumado al asesinato de Giovanni López ocurrido el pasado 4 de mayo, lo llevó a querer participar en la manifestación llevada a cabo ayer en la zona Centro de Guadalajara.

“Él me invitó a la manifestación y a mi esposo, pero como tenía mucho trabajo le dije 'no puedo' y él decidió ir. Nada más le dijimos que con mucho cuidado. Esta era su primer manifestación” dice su tía, quien espera en incertidumbre afuera de la Fiscalía del Estado, donde lo tienen detenido junto con las otras 27 personas.

Ella no pudo pasar a verlo, porque en la Fiscalía le dijeron que solo familiares directos tendrían acceso, pero la abuela del joven, quien sí pudo ingresar, les dijo que Diego estaba “todo golpeado” y que, sin avisar a sus familiares, lo habían llevado a una audiencia la noche de ayer luego de la aprehensión.

“Yo me enteré por las redes sociales que lo habían detenido. Estaba viendo la transmisión de la manifestación en vivo y vimos cuando ya lo traía un policía. Me asesoré en redes sociales y ahí me dijeron que se lo traían acá a la calle 14” expresó.

Fue ahí que les dijeron que Diego y el resto de los detenidos serían llevados a Puente Grande, aun siendo menores de edad, que ya no los van a ver sino hasta la audiencia que será llevada a cabo el sábado a las 10:00 horas.

“Él no es de Morena como lo han dicho, él es apolítico, estaba muy enojado por lo que le pasó a Giovanni. Están las fotos donde se ve que le están jalando el cabello, es un niño. Él no hizo nada, solo es un derecho a manifestarnos, parece que aquí en Jalisco no lo tenemos”, finalizó.

GC