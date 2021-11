Equipo liderado por universitarias crea un robot para explorar Marte

Un equipo de alrededor de 60 estudiantes del Tec de Monterrey, liderado por seis mujeres de distintas carreras, se encarga de la creación de un robot destinado a la realización de exploraciones en Marte y a la ayuda en diligencias espaciales.

Se trata del grupo “Deep Space”, impulsado por Raquel Ramírez, quien cursa el quinto semestre de Ingeniería en el campus Guadalajara.

Los integrantes comenzaron el proyecto para inscribirlo a la competencia de robótica “University Rober Challenge”, a fin de medirse con universitarios de todo el mundo para conocer quién puede crear el rover (vehículo robótico de exploración espacial) que sea más viable para las primeras exploraciones en el planeta vecino.

Raquel compartió que desde la preparatoria se sintió atraída por la electrónica, la astronomía y el universo.

Cuando llegó a la universidad conformó “Deep Space”, al cual se sumaron miembros de otras carreras como Mecánica, Mecatrónica, Robótica, Tecnologías de la Computación, Ingeniería Industrial, Biotecnología y Programación, entre otras.

Para Raquel, el hecho de que seis mujeres encabecen el esfuerzo demuestra que se ha abierto el campo para ellas y además representa una oportunidad de mostrar a las niñas que pueden ocupar cualquier espacio y que ninguna carrera es exclusiva para los hombres.

“Estamos en una época donde se está viendo la inclusión de mujeres en el área de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés); sin embargo, no están ocupando puestos de liderazgo. Esto afecta en el desarrollo de proyectos e iniciativas, y tener esta perspectiva de mujeres no sólo apoya a que se hagan mejores proyectos, sino que también inspira a las niñas que quieren estudiar Ingeniería, pero que a veces no se animan”, comentó.