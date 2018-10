Entrevista: Por una vida pública hecha por la gente

La participación de la población juega un papel vital en el desarrollo de una comunidad. La Red Ciudadana engloba a varias de las asociaciones civiles de Jalisco para coordinarse en el involucramiento en temas de orden público. José de Jesús Gutiérrez, presidente de la organización, da un adelanto sobre los progresos realizados y los retos que la sociedad civil encara en la actualidad.

-Uno de los temas en los que Red Ciudadana ha puesto énfasis en tiempos recientes es el acoso hacia las mujeres. ¿Se avanzado en Jalisco respecto a este tema?

-Creo que han sido intentos muy tibios. Además de ser un tema al que no se le ha puesto la pasión necesaria, no se han fundamentado científicamente las acciones de prevención y de manejo del acoso, que es una realidad en Jalisco.

Se necesita trabajar a distintos niveles, empezando por los padres de familia, quienes de una manera inconsciente educan a sus hijos desde una ideología machista. La educación que se inicia en la familia continúa en la calle. Desafortunadamente no hay una política pública orientada a trabajar el problema desde este ángulo, no se ha trabajado de la manera adecuada en la capacitación de los padres de familia. También se deben hacer programas dirigidos a los hombres en dos sentidos: castigo y estimulación (cuando hay respeto hacia la mujer). No se debe rehuir del hecho de que el acoso es un delito.

-También se han enfocado en los adultos mayores. ¿Son eficientes las políticas públicas que actualmente se dirigen a estos grupos?

-En cuanto a adultos mayores, el trabajo ha dejado qué desear. No es posible que en Jalisco haya sólo un asilo público, con programas de muy corto alcance, muy poco personal. Además, los apoyos que la Secretaría de Desarrollo (se refiere a la Sedis) otorga a instituciones privadas son ridículos; 30-40 mil pesos para atender un problema que le corresponde al Estado. Además, no hay que olvidar que así como existen instituciones privadas que son solidarias, hay otras que lucran al cobrar cuotas carísimas.

Otro grave problema está en los cuidadores. En México, 95% de ellas son mujeres adultas que trabajan, cuidan a los hijos, atienden los quehaceres domésticos y cuidan a su persona dependiente. Esto les desarrolla un síndrome de burnout que, además de afectar su salud, provoca que, sin quererlo, violenten a sus adultos mayores. Estamos impulsando una iniciativa de responsabilidad compartida para que todos los miembros de la familia se incorporen al cuidado de su miembro dependiente.



-¿Qué otros problemas considera que se encuentran en rezago?

-La salud mental y la juventud. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que, en el mundo, el sector poblacional de los jóvenes está en una situación crítica: falta de oportunidades educativas, sobreexigencia académica para los que estudian, falta de oportunidades laborales, etcétera. Esto ha provocado un incremento exacerbado de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. El sector poblacional con mayor índice de suicidios son los jóvenes.

El sector de salud mental está prácticamente abandonado en el país. No se le está dando la consistencia que se requiere. No sirve de nada ofrecer consultas cada tres meses. Si nosotros impulsáramos programas de prevención y atención a la salud mental, esto tendría impacto en otras cuestiones como el delito. Si una persona está bien, está feliz, no va a estar agrediendo a otras personas.

-En retrospectiva, ¿cuáles han sido los principales avances de las asociaciones civiles en el último sexenio?

-Se ha avanzado en el sentido de que se nos escucha. No quiere decir que se nos atienda, ni que la autoridad haga propias nuestras iniciativas.

Nos falta a los ciudadanos hacer que la clase política entienda que nuestras iniciativas deben ser estudiadas en serio. Hay que recordar que desde 1997 tenemos leyes de participación ciudadana. Si uno revisa cuántas iniciativas ciudadanas se han propuesto y cuántas han sido aplicadas, son contadas con los dedos de la mano. El Estado Mexicano ha echado a andar políticas que sólo hacen como que escuchan a los ciudadanos, pero esto no termina de tener un impacto en la vida pública.

En cambio, los gobiernos sí se reúnen e intercambian opiniones con el sector empresarial. A otros sectores como con los médicos, psicólogos, sociólogos, abogados, no se les presta tanta atención. Los gremios, los colegios de profesionistas que reúnen expertos y años de experiencia deben ser más escuchados.

-¿Qué retos ven de cara al nuevo Gobierno en los tres niveles?

-En el nivel federal, pensamos que entra un nuevo Gobierno con una mentalidad más humanista. Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno del Distrito Federal, implementó las pensiones para adultos mayores. En ese entonces se calificó como una medida populista y hoy se practica en todo el país. Esta administración comienza bien al proponer reducir los gastos de la clase política. Entre más ahorro haya, puede haber un mayor gasto social.

En el caso del Gobierno estatal, me parece que al equipo de Enrique Alfaro le ha hecho falta hacer un plan de Gobierno con personas externas a su grupo político. Debe abrirse más, hacer consultas. En ese sentido ha sido un tanto pasivo, por lo que aún no sabemos cómo va a impactar su Gobierno a las asociaciones civiles.

-Además del papel que juegan las autoridades en el ámbito social, está la apatía ciudadana, ¿cómo se puede incentivar una mayor participación?

-En mucho los ciudadanos somos responsables del deterioro social que tenemos. Aunque también es entendible. Los trabajadores mexicanos son los que más horas al año trabajan en el mundo. Hay gente que tiene dos o más trabajos. Si tú les pides que participen, es imposible. No tienen el tiempo. Además, existen otros que simplemente son apáticos. Debemos entender que mucho de lo que hagan las autoridades o no, depende de nosotros los ciudadanos. Debemos supervisar y evaluar. El papel de los medios de comunicación también es vital, sin embargo, en el país éstos trabajan cada vez con más complicaciones. Eso es lamentable, porque mediante los medios es como nos enteramos de las cosas y podemos involucrarnos en ellas.