Entregan 252 bases definitivas a personal de Salud del Estado de Jalisco

Durante el acto académico el día de hoy en Palacio de Gobierno de Jalisco fueron entregadas 252 bases definitivas a personal supernumerario de Salud del Estado de Jalisco. Planean, por año, estar basificando alrededor de mil 300 trabajadores de la salud.

En el evento, que comenzó alrededor de las 9:10 horas, Fernando Petersen, director de la Secretaría de Salud Jalisco dijo que irán por fases en la entrega de los nombramientos definitivos para llegar a la meta de cuatro mil 600 trabajadores durante la administración actual.

“Como lo dijimos hace cinco meses, la entrega de nombramientos definitivos a trabajadores de la salud supernumerarios es un hecho histórico, el pasado 23 de febrero concluyo la primera fase con la entrega de bases a 769 trabajores del OPD de servicios de Salud Jalisco, y a 152 trabajadores del OPD Hospital Civil de Guadalajara, hoy se otorga nombramiento a 252 trabajadores más del OPD Servicios de Salud Jalisco, hay que recordar el compromiso del señor gobernador regularizar a más de 4600 trabajadores durante la presente administración”, señaló.

Por el esfuerzo que han realizado durante la pandemia los trabajadores de la salud supernumerarios que hayan cumplido con su antigüedad serán recompensados, al menos así lo señaló Petersen, quien además mencionó que incluirán a trabajadores tanto de la Secretaria de Salud Jalisco, como de los Hospitales Civiles de Guadalajara.

“Este reconocimiento está asentado jurídicamente en un acuerdo del gobernador que instruye la regularización de los trabajadores supernumerarios de ambos Organismos Públicos Descentralizados, los lineamientos del acuerdo están claros desde el 11 de enero pasado, entre ellos se encuentra el factor de la antigüedad y se establece quienes deben ser considerados en el proceso de basificación del 2021, los contratados bajo el presupuesto del anexo 2, del ramo 12, estatales, del INSABI y del ramo 33, esperamos verlos en las siguientes entregas y culminar en cuatro este gran reto”, comentó Petersen Aranguren.

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que es un esfuerzo importante el que hicieron para entregar estas bases.

“Al final de este gobierno todas las personas que tengan el derecho de tener una base van a haberla recibido por parte del gobierno, va implicar este esfuerzo no solamente de una enorme cantidad de presupuesto y un trabajo de reorganización interna del sector salud para cubrir en términos territoriales a todo nuestro estado y poder echar andar todos los proyectos que están en marcha, cuesta construir un hospital, pero cuesta más que funcione, por eso estamos haciendo esta reogarnización y el año próximo el sector salud tendrá mucho más presupuesto muchos más recursos, porque la pandemia nos recordó que si no hay salud no hay nada y en eso nos vamos a concentrar”, comentó.

Además, se comprometió a seguir dando los nombramientos durante toda su administración que termina en el 2024.

“El año próximo vamos continuar con este ritmo que tenemos que mantener tres años más, cuando menos mil 300 trabajadores y trabajadoras del Sector Salud por año, para que al final cumplamos el compromiso que tenemos con ustedes”, dijo.

En lo que va del año se han otorgado 1164 nombramientos definitivos a personal supernumerario tanto de la OPD Secretaria de Salud Jalisco y de los Hospitales Civiles de Guadalajara.

