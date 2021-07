Por presunta agresión y amenazas de muerte, el dirigente del Partido Verde en Jalisco, Enrique Aubry de Castro Palomino fue denunciado por su asistente y chofer.

El denunciante, Braulio Álvarez López, relató que los ataques se dieron la tarde del miércoles mientras atendía a invitados del político en un departamento en la colonia Moderna. Detalló que fue atacado en el cuarto de servicio, donde Aubry primero lo agredió verbalmente, luego lo intentó ahorcar y posteriormente la amagó con un cuchillo.

Braulio Álvarez López compartió imágenes de la agresión que sufrió por parte de Aubry. ESPECIAL /

Álvarez López logró escapar y salir del departamento, pero el ex diputado junto con otros dos empleados lo siguieron y sobre avenida Américas intentaron subirlo a la fuerza a un automóvil, sin embargo, consiguió evadirlos.

“No habían pasado ni 15 segundos que me dijo que atendiera a los invitados y fue atrás de mí, y con malas palabras me reclamó que no le hacía caso que si no me iba a matar. Me agarró del cuello y me empezó a ahorcar y forcejeamos; lo aventé, agarró un cuchillo y me dijo que me iba a matar que ya había valido madres. Logré zafarme y salí del departamento”, relató.

El joven de 20 años afirmó que teme por su seguridad y solicitó a las autoridades protección para evitar represalias. La denuncia se presentó ante la agencia del Ministerio Público 31 de la Cruz Verde Las Águilas, por el presunto delito de amenazas y lesiones.

El afectado comentó que ingresó a trabajar en el Partido Verde desde hace tres años y a partir de enero fue asignado como chofer y asistente del dirigente. Durante los meses de trabajo presenció incidentes constantes donde el político tenía altercados con otras personas.

Esta no es la primera vez que Aubry protagoniza un hecho de agresión, en su paso por el Congreso estatal y federal tuvo enfrentamientos con políticos como José Antonio de la Torre, Héctor Álvarez, Hugo Contreras y Salvador Caro. También se le señaló por golpear a Mario Córdova, ex funcionario estatal y en 2015 se le acusó de agredir a brigadistas del PAN en el distrito 14.

GC