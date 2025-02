En un mes inicia el cobro a turistas extranjeros en Puerto Vallarta

Las y los diputados de Jalisco votaron este miércoles para que Puerto Vallarta pueda comenzar a cobrar un impuesto a las y los extranjeros que visiten el destino costero, y de acuerdo con el ayuntamiento de este municipio, la estrategia podría empezar a ser ejecutada en aproximadamente un mes, y una vez que la disposición sea publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Así lo dio a conocer el tesorero de Puerto Vallarta, Rodrigo Pérez, quien dijo, ya se cuenta con un proyecto mediante el cual pueda comenzar a aplicarse dicho impuesto, el cual beneficiará al municipio para seguir creciendo su infraestructura.

El cobro, dijo, se realizará a través de ventanillas que se dispondrán en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y en la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, es decir, el puerto comercial del municipio.

"Nosotros ya estamos preparando los convenios con las aerolíneas y con las navieras para avanzar en lo legal y que se nos permita tener estos módulos y esta presencia de nuestro personal del municipio. Estamos estimando que en aproximadamente un mes estaremos listos para empezar a cobrar este impuesto, y a tener ya listo el fideicomiso que administra el mismo", afirmó Rodrigo Pérez.

Señaló, una vez que se tenga el conocimiento de la llegada de los turistas extranjeros se les invitará a que pasen a las ventanillas, con el personal del municipio, para que se genere el cobro de los 141 pesos, que representan aproximadamente siete dólares. Posteriormente se les dará un recibo y esto confirmará así el pago del mismo para poder disfrutar del destino.

El pago será por persona, por visita, es decir, no importa la cantidad de días que dure su estancia en el puerto costero, solo habrán pagado los 141 pesos dispuestos tras la aprobación de la iniciativa por parte de las y los diputados del Estado.

Dijo, el cobro no se generará de manera coercitiva, por lo que no se puede negar la estancia a las personas extranjeras que no paguen "la Utilización de la Infraestructura del Municipio".

El cobro, añadió, podrá hacerse en efectivo o mediante tarjetas bancarias, de manera presencial o en línea a través de una plataforma que se dispondrá para este fin.

"Posterior al pago se les estará entregando un recibo, el cual será el comprobante que ellos tengan por el pago de este concepto. Vamos a trabajar también con los bancos para que sea todo lo más transparente y que evitemos también temas de corrupción", afirmó el tesorero.

El recurso se operará a través de un fideicomiso, como lo establece lo votado por las y los diputados, en el cual, indicó Pérez Hernández, estará conformado por empresarios del puerto costero, operadores turísticos, el ayuntamiento y el Gobierno del Estado.

El proyecto contempla que el recurso recibido por este impuesto debe utilizarse únicamente en rubros de infraestructura, servicios públicos y seguridad, no puede ser usado como gasto corriente. Al respecto, el tesorero indicó que las prioridades de inversión son la intervención de avenidas y calles principales de Puerto Vallarta, así como la intervención y ampliación del Malecón.

"Teníamos un rezago histórico en materia de infraestructura en Puerto Vallarta, pasaron muchas administraciones y bastantes años sin invertirle a los atractivos turísticos que tiene el destino, y era necesario buscar de dónde echar mano para tener inversión en obra pública y que Vallarta tenga más competitividad como destino turístico internacional. Este impuesto a visitantes extranjeros se aplica ya en otras ciudades del mundo, no es inventar el hilo negro, aquí de hecho en México, en Los Cabos y en Cancún", afirmó.

"Este impuesto no es un arancel, es un cobro de derechos que va a tener como contraprestación servicios de calidad que los visitantes reciben cuando van a cada uno de los destinos que lo contemplan. A partir de su aprobación también creamos estos mecanismos de informes trimestrales que deberá reportar el fideicomiso para que este dinero pueda ser utilizado de una manera adecuada", dijo por su parte Gabriela Cárdenas, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

En este sentido y según se vayan evaluando los resultados que reporte Puerto Vallarta, añadió la diputada, es que la aplicación de este impuesto podría replicarse en algunos otros destinos, como pudieran ser, los Pueblos Mágicos.

"A final de cuentas el objetivo es ayudar a los municipios para que puedan tener una mejor calidad de vida, que puedan dar mejores servicios a quienes los visitan, y que eso se traduzca en prosperidad, en una mejor economía, en un mejor clima de negocios, en un gran destino turístico. Todo esto también se suma a la estrategia que tiene el gobernador, Pablo Lemus, de impulsar la inversión, de atraer visitantes a Jalisco, la inversión en los aeropuertos, en las carreteras, en los hospitales, es decir, es una gran estrategia, y por eso es que (como diputados) también acompañamos esta propuesta", manifestó Gabriela Cárdenas.

