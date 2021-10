Colectivos refutan triunfalismo en seguridad

Ocho colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) refutaron el tercer informe en materia de seguridad del gobernador de Jalisco por considerarlo “triunfalista”.

Lamentaron que el mandatario estatal criminalizara a las víctimas de violencia al acentuar que los asesinatos ocurridos por heridas de bala, los homicidios múltiples, los embolsados, encobijados, descuartizados o con mensajes “están relacionados con el crimen organizado”, además de que sin respaldo refirió que el 80% de estos crímenes están vinculados con actividades delictivas.

En cuanto a la desaparición de personas, cuestionaron que mostrara cifras parciales, pues las 10 mil 777 “pendientes de localizar” entre 1995 y septiembre de 2021 difieren de las más de 14 mil 500 cuyo paradero se desconoce (y que están reportadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas), lo cual “remarca cómo desde el discurso público se pretende desaparecer a las personas ya desaparecidas”.

Resaltaron que se exagera la eficacia en la localización de personas, pues mientras en el informe se indicó que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 fueron halladas 10 mil 073, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) sólo da cuenta de siete mil 904.

También reclamaron que el gobernador negara la crisis forense, cuando aún hay deficiencias en este tipo de servicios y las condiciones actuales son peores que en la administración pasada.

Explicaron que antes antes del escándalo de los tráileres que pasearon centenas de cuerpos por la ciudad, se tenía un promedio diario de entre siete y ocho fallecidos sin identificar que ingresaban al Semefo de Tlaquepaque, mientras que entre 2019 y 2020 el promedio incrementó a 12 y 13, respectivamente.

“Manipular las cifras y no reconocer la problemática no significa hablar de frente y con la verdad. Además, sin muestras de voluntad para reconocer la existente crisis de violencia, desapariciones y forense en Jalisco, no se podrán atender las causas institucionales y estructurales que las han mantenido e incrementado en los últimos años”, indicaron a través de un comunicado.