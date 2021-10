En riesgo combate a la corrupción en Jalisco: Annel Vázquez

Debilitar al Comité de Participación Social (CPS) pone en riesgo la estrategia de combate a la corrupción y desvirtúa la lucha contra las malas prácticas, advirtió Annel Vázquez Anderson, presidenta del Comité y coordinadora del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (Seajal).

Sin mencionar directamente la reciente reforma aprobada por el Congreso estatal para incluir en la ley la posibilidad de que diputados puedan destituir a los integrantes del CPS, Vázquez Anderson urgió a seguir trabajando en atacar las causas de la corrupción y evitar la captura de lo público por intereses privados.

A unos días de dejar el cargo, la académica presentó el informe de lo realizado por el Comité Coordinador y subrayó la necesidad de seguir trabajando en fortalecerlo, educar y sumar a la sociedad a la tarea.

“Falta mucho por hacer, hay temas urgentes que no hemos resuelto. No hemos encontrado mecanismos precisos institucionales que permitan una mejor coordinación dentro del Comité, más allá de las voluntades de los integrantes. Falta mucho por hacer en el tema de pedagogía ciudadana, la mayoría de la gente, sobre todo fuera de la Zona Metropolitana, aún no sabe qué es y para qué sirve el sistema. Se trata de seguir trabajando y fortalecer al Seajal, no de debilitarlo”, expuso.

A partir del 1 de noviembre Jesús Ibarra Cárdenas presidirá el CPS y asume la coordinación del Seajal. Se integra al Comité de Participación Neyra Josefa Godoy Rodríguez, ex funcionaria de la Contraloría del Estado, que fue designada por la Comisión de Selección del Seajal para sumarse al Comité por un periodo de cinco años.

GC