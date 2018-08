En primer día de operativo, Semov aplica 278 multas por no verificar

Con la instalación de cinco módulos itinerantes en la ciudad, la Secretaría de Movilidad (Semov) informó que, hasta el corte de las 15:30 horas, se habían aplicado 278 multas a automovilistas por falta del holograma de verificación, además se habían detenido 17 autos por falta de documentación y holograma, así como cinco más por contaminación visible (autos chimenea).



Entre los puntos donde estuvo la autoridad revisando que los conductores cumplieran con la verificación, están la avenida Niños Héroes y la Calzada Independencia, pero el objetivo es llevar el operativo a varias zonas de la metrópoli.

Hoy se reforzó la inspección para la aplicación de multas a vehículos particulares y de transporte público que no cuenten con la verificación o que contaminen visiblemente. Exhortamos a los automovilistas a cumplir con la obligación de verificar sus vehículos. pic.twitter.com/3lO88ui2i2 — Movilidad Jalisco (@MovilidadJal) 27 de agosto de 2018



Al respecto, Magdaleno Aceves Arellano, encargado General del Equipo de Reacción Inmediata de la Semov, recordó que los conductores están obligados a verificar su vehículo.



"De acuerdo con el calendario, vamos en el mes número siete. Ahorita estamos en el mes ocho, como mes ocho todavía se tiene hasta el día 31 para verificar". Los autos modelo 2017 y 2018 no tienen que verificar este año, sino hasta el siguiente, aclaró.



Agregó que los vehículos de conductores que no porten su licencia de conducir y su tarjeta de circulación, se irán al corralón.



Dijo que una vez aplicada la multa, el conductor tiene 20 días para llevar su auto a verificar para que, de esta manera, su multa pueda ser condonada.



En diciembre del año pasado, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, canceló el mega programa de verificación vehicular que llevaría a cabo en esta administración y que contemplaba centros de verificación vehicular o verificentros en lugar de los talleres mecánicos para homologar los procesos, también consideraba la aplicación de multas automáticas a quien no verificara.





Hasta la fecha, menos del 15 por ciento los automotores de la metrópoli cuentan con la verificación, mientras tanto los niveles de contaminación del aire cada día siguen empeorando, ya que en lo que va del año ha habido 172 días con mala y muy mala calidad del aire, casi el doble que en el mismo periodo de tiempo que el año anterior cuando sumaban 93.

LS