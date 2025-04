En Teocaltiche y Villa Guerrero crimen organizado controla la venta de alcohol y cigarros, confirma la SSE

Desde enero pasado la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) impulsó un operativo conjunto, con autoridades federales, en los municipios de Teocaltiche y Villa Guerrero, que se habían visto fuertemente afectados por la violencia y el crimen organizado.

A casi cuatro meses de la llegada de las autoridades, el operativo se mantiene, y de acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, la situación de ambos municipios ha mejorado, pues según le han referido las y los pobladores, han disminuido los casos de cobro de piso, y hay incluso, liberta de venta de productos en los pequeños comercios.

Esto porque, comentó el secretario, tanto en Teocaltiche como en Villa Guerrero el crimen organizado había estado tomando el control de la venta de cigarros y cervezas.

"Mucha gente que sí está agradecida con el trabajo que se está haciendo por parte de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y Ejército. Con reportes que nos han hecho hemos dado con todas estas casas de seguridad donde se tenían armas, explosivos, en donde sabíamos que estaban cobrando cuotas de hasta dos mil 500 pesos por local. Ahorita eso ya no está sucediendo; pueden verificar que venden cigarros, cerveza, cualquier tipo de producto y anteriormente solo se vendían cigarros y cervezas que el crimen organizado permitía que se vendieran. Eran temas muy lamentables", indicó el secretario.

Incluso, aseveró, desde que el operativo se instaló en estos municipios se ha detectado que comunidades que habían sido desplazadas en años anteriores por el crimen organizado, ya han comenzado a regresar a sus hogares, siendo una de estas zonas la de Mechoacanejo.

Por este motivo, afirmó que dicho operativo interinstitucional se mantendrá durante toda la administración en ambos municipios, con el objetivo de devolver la paz a sus habitantes.

Dudan de la veracidad de la protesta en Ciudad de México

Luego de que se diera a conocer una protesta por parte de supuestos pobladores de Teocaltiche, este jueves en la Ciudad de México, en la que señalaban a la Policía del Estado de ser aliada del Crimen Organizado, desde que tomaron el mando de la seguridad en el municipio en febrero pasado, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, dijo dudar de la veracidad de la protesta.

"No tenemos antecedentes de que fueran habitantes de Teocaltiche, porque inclusive traen la cara tapada. Tenemos bastante monitoreo ahí en el municipio y no hemos visto que salieran camiones con personas. Si lo hubiéramos visto obviamente se le hubiera dado parte a la se le dio parte a Guardia Nacional para que nos apoyaran en esa situación, pero no tuvimos información. La alcaldesa tampoco recibió algún tipo de solicitud de apoyo para traslado transporte, entonces pudiera tratarse de alguna presión por parte de algún grupo insisto, lamentablemente, del crimen organizado", dijo el secretario.

Lamentó que los criminales estén llevando este tipo de información a las redes sociales y los medios de comunicación, ante la presión que representa el operativo que se mantiene en la región.

Policías de Teocaltiche renuncian a sus cargos

Además, como parte de las acciones que se llevan a cabo desde que la Policía del Estado y las autoridades tomaron la seguridad de Teocaltiche, dijo Juan Pablo Hernández, al menos cinco policías han decidido separarse de sus labores como parte de la Comisaría Municipal, según han referido "por situaciones personales" y sin dar más detalles de su decisión.

Señaló que en este momento todavía no hay condiciones para que los elementos de la corporación regresen a las calles, pues aseveró, podrían estar en riesgo.

Ante ello, se estarán revisando nuevamente sus expedientes, se les practicará nuevamente exámenes de Control y Confianza, se les dará un re entrenamiento y posteriormente, en aproximadamente dos meses, se estarían regresando a sus actividades cotidianas.

Por último, aseguró que no se ha dejado de buscar a los cuatro policías que restan por ser localizados, de los ocho que fueron plagiados en febrero, además de que se mantiene comunicación con la alcaldesa de Teocaltiche para establecer la posibilidad de brindar apoyos a las familias de los elementos desaparecidos.

