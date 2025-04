Del campo de exterminio al campo de futbol que exige la FIFA

Cuando creas que todo está perdido y lo mejor es bajar la cortina o reiniciar el sistema, acuérdate de la FIFA. De ese organismo opaco, millonario e intocable al que los gobiernos del mundo le guiñan el ojo con tal de que les haga caso.

Y no es porque la FIFA sea un faro de moralidad -que no, no lo es-, sino porque cuando la autoridad local se ausenta, ella viene y la pone a chambear.

¿Que no hay agua para los próximos 50 años? Garantízamela, al menos mientras dure el Mundial que te permití. ¿Escaleras del tren descompuestas? Mándate unos ingenieros 24/7. ¿Inseguridad rampante? Saca las cámaras con inteligencia artificial. ¿Basura en las calles? Cierra filas. Lo que sea que eso signifique.

En dos semanas pasamos del horror de Teocaltiche al “cierre de filas” por lo que se te ocurra. Un salto olímpico -y ofensivo- que deja claro lo que pesa más en la agenda del poder: no las desapariciones, sino la fachada. Una vez más, la memoria de quienes ya no están trata de ser barrida bajo el tapete, el mismo que ahora se sacude para posar ante el mundo.

Hace apenas unos días, Rancho Izaguirre y “campo de exterminio” eran titulares internacionales. Un lugar descubierto por colectivos, no por autoridades, a tan solo hora y media de Guadalajara.

Una semana después, la narrativa oficial intentó rebajar el horror: “centro de reclutamiento”, dijeron, como si eso fuera menos atroz.

Hoy, el objetivo es simple: borrarlo del mapa. Que nadie recuerde que ahí hubo restos humanos, personas con nombre y familia.

Mientras tanto, la FIFA llega como una especie de auditor moral: exige limpieza, eficiencia y espectáculo. Y los gobernantes responden y atienden por cuatro partidos, por la foto y la pose. Luego, ya veremos cómo ignorar al elefante en la sala.

Porque sí: tal como dijo George Lakoff, si te pido que no pienses en un elefante, lo primero que harás es imaginarlo. Así que, cuando te piden no pensar en la violencia, en los desaparecidos, en los campos de exterminio, lo único que logran es que esa imagen se vuelva más nítida.

Y es ahí donde la estrategia de comunicación -esa coreografía entre gobiernos y consultores- se vuelve grotesca. La FIFA, antes investigada por el FBI y el Departamento de Justicia por corrupción, lavado de dinero y fraude, es la que ahora dicta el modelo de ciudad que debemos aspirar a ser.

Imagínate: el ente más corrupto del futbol global es el que hoy viene a enseñarle a las autoridades cómo parecer que hacen su trabajo. Qué le hace que sea sólo para la foto, la pose, los cuatro partidos y ya después vean cómo lidiar con ese elefante que existe en la mesa pero que ni la Presidenta, ni el gobernador, ni ninguna autoridad cierrafilas quiere que pienses en él.

