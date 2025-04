En diciembre pasado a Luis le robaron la computadora de su coche en la zona del estadio Jalisco. No es un auto de modelo reciente, pero de igual forma el robo desestabilizó su economía.

Estuvo buscando varios talleres donde le pudieran conseguir una nueva, pero todos le decían que estaban saturados y no podían atenderlo.

“Lo que se me hizo raro fue que en todos los talleres me preguntaran dónde me la habían robado, qué día, en qué calle y como a qué hora. Me puse entonces a preguntar en la agencia, pero como es un coche viejito, comprarla ahí me salía casi igual de caro que el carro completo, entonces busqué entre mis conocidos quién podía ayudarme a conseguir una con una tercera persona, que casualmente me hizo la misma pregunta: dónde, cuándo y como a qué hora la habían robado. Al final me vendieron la computadora en ocho mil 500 pesos, sin contar la instalación. Y así me lo dijeron: ‘El rescate de tu computadora te sale en ocho mil 500 pesos, más 20 mil de la instalación’”, contó Luis.

Pero el problema no terminó ahí, pues cuando quiso llevarla a instalar en otra parte, ningún taller quería hacer el trabajo.

“Como que para ellos ya no era negocio, o quizás tienen prohibido instalar computadoras que no les compraron los clientes, justo como para venderte el kit completo de regresarte tu misma computadora e instalártela”.

Desde entonces, a cuatro meses del robo, Luis no ha conseguido quien le instale su computadora, la misma que le robaron y por la cual pagó esos ocho mil 500 pesos.

“Sí denuncié, pero hasta el día de hoy no ha pasado nada. Al parecer todas las computadoras que se roban en la ciudad llegan a un mismo punto, a donde los mecánicos o eléctricos de los talleres pueden comunicarse para preguntar por ella y hacer el trato… y es por eso que son tan específicos en preguntarte el día, la hora y el lugar donde te la robaron”, finalizó Luis.

Alejandro, quien prefirió ocultar su nombre real por seguridad, es comerciante de la zona en la calle 5 de Febrero, en Guadalajara, conocida por la comercialización de autopartes de todo tipo y para cualquier automóvil o camioneta. Contó que son las computadoras y los retrovisores las piezas que con mayor frecuencia son buscadas. Personas acuden a esta zona de la ciudad con el objetivo de reemplazar las autopartes que les han robado.

La razón: en el caso de las computadoras, se trata de la pieza más costosa del coche, pues esta puede ser considerada como el “cerebro” del vehículo, ya que es la encargada de ordenar a los distintos componentes las acciones que lo hacen funcionar. Sin la computadora, el vehículo no puede operar.

Reemplazar la computadora de un vehículo puede ir desde los ocho mil a los 150 mil pesos, dependiendo de la marca y el modelo del vehículo, así como de su instalación.

En el caso de los retrovisores, suelen ser los más robados debido a que son fáciles de quitar y se pueden vender rápidamente, pues sus costos son relativamente bajos en comparación con los nuevos, de agencia.

Otras de las piezas por la que más preguntan son los faros y las molduras, así como los catalizadores, aunque estos últimos, sólo de ciertos vehículos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Sí hay cobertura

Sandra Madrigal, especialista en el ramo de las aseguradoras de vehículos.

Sandra Madrigal, especialista en el ramo de las aseguradoras de vehículos, confirmó que en los últimos años han incrementado los robos de computadoras automotrices, llevando incluso a que algunas aseguradoras no ofrezcan la protección de esta autoparte.

Sin embargo, sí existen compañías que ofrecen cobertura para hacer frente a este tipo de siniestros. Se trata usualmente, explicó, de extensiones a las pólizas ya contratadas, que precisan el pago de esta u otras autopartes que pudieran llegar a ser robadas, considerando habitualmente la presentación de la denuncia correspondiente.

“Normalmente una póliza para hacer frente al robo de autopartes cuesta entre mil y mil 500 pesos, según la marca y modelo del vehículo. Hay ocasiones en las que queremos ahorrarnos un poquito de dinero al no contratarlas pensando en que no las vamos a necesitar. Pero la realidad es que hay clientes que han gastado hasta 60 mil pesos en autopartes por no tener la cobertura de robo de autopartes”, comentó la asesora.

El adquirir las autopartes “por fuera” del mercado establecido es lo que ha llevado, precisamente, a que se genere un mercado negro en la compraventa de estas. Ante este tipo de situaciones y en busca de que esto no llegue a perjudicar a los propietarios de los automotores, es que hace un llamado a considerar el contar con dicha póliza.

“Hay algunas compañías donde, si tu auto cuesta 250 mil pesos, lo que te van a amparar es el 10% de esos 250 mil pesos, que son 25 mil pesos para el robo de autopartes. Pero hay otras compañías que lo manejan por eventos, por ejemplo, hasta tres eventos al año. Lo mejor es preguntar a su asesor o asesora por cada tipo de cobertura para comparar y elegir la más adecuada. Desafortunadamente, en México no se tiene mucho la cultura del seguro, pero esto es lo mejor que podemos hacer para proteger nuestro patrimonio”.

RECOMENDACIÓN

Si llega a ser víctima del robo de una computadora o autoparte:

Lo más adecuado es presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Jalisco, ubicada en el número 2550 de la Calle 14, entre Calle 3 y Calle 5, Zona Industrial en Guadalajara, y mantener el seguimiento.

En caso de ubicar el dispositivo, lo adecuado es presentar la información con sigilo al Ministerio Público para que se proceda a los protocolos correspondientes y se generen los dispositivos adecuados para su recuperación.