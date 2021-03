En Jalisco 9 de cada 10 municipios atraviesan sequía

En México la sequía de moderada a severa merma en 80% del territorio. Jalisco no es ajeno a ello, pues de acuerdo con el Monitor de Sequía en México, 112 municipios del Estado se encuentran en sequía de moderada a severa: nueve de cada 10.

De estos, 44 se encuentran en condición de sequía severa, entre ellos todos los de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Valentina Davydova, investigadora del departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA), resaltó que prácticamente todas las presas de Jalisco y de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico se encuentran muy por debajo de su capacidad, lo que aseveró la sequía que se viene arrastrando desde 2019.

Pero no solo estos cuerpos de agua se encuentran en condiciones extremas, sino también el agua subterránea que, entre otros, abastece a la industria y las actividades domésticas, pues los acuíferos se encuentran sobreexplotados.

Por ello, la investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), hizo un llamado a tomar acciones de cuidado del agua, no solo a las autoridades, sino a la ciudadanía en general.

"Ante estas condiciones, la temporada de incendios puede ser muy grave”

“Este recurso ya no es renovable y si se acaba ya no tendremos de donde agarrar. Sin agua no hay vida. Además, ante estas condiciones, la temporada de incendios puede ser muy grave”, advirtió.

Gerardo Alberto González Cuevas, profesor del departamento de Producción Forestal, coincidió en que, de no tomar las acciones pertinentes “este año puede resultar fatal en incendios forestales”, no solo para Jalisco sino para México entero.

Según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), al corte del 11 de marzo el Estado se encuentra en el lugar 11 nacional por número de incendios y 15 por superficie afectada.

“Es buena noticia al momento, pero aun no estamos en la temporada de estiaje más alta y, en tanto no haya lluvia estaremos en riesgo constante. Estamos en condición mucho más grave por la sequía por eso hacemos un llamado a cada habitante a ser respetuosos con las zonas boscosas y a abstenerse de fogatas”, aseveró.

