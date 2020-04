En Jalisco, 40 pacientes se han recuperado del coronavirus

En Jalisco, de los 263 casos con COVID-19 registrados por sistema de Salud del Estado hasta este jueves, 40 pacientes fueron reportados como recuperados.

Así lo dio a conocer esta mañana el secretario de Salud, Fernando Petersen, quien explicó que del total, 14 casos fueron confirmados libres de coronavirus mediante la aplicación de una segunda prueba PCR que dio como resultado negativo al COVID-19, luego de que transcurrieran 21 días desde que los casos fueron confirmados.

El resto, dijo, se mantiene en supervisión y se consideran como recuperados porque transcurridos 28 días desde su confirmación, en la última semana no han presentado síntomas ni están hospitalizados, pero todavía falta aplicarles una segunda muestra para PCR.

“Tenemos, desde el punto de vista epidemiológico, 26 pacientes que son a los que no les pudiera hacer una segunda muestra a partir de 28 días, que no tiene la sintomatología y que no están hospitalizados... pero estamos contactando a estos 26 para hacerles la prueba para decir que ya no tienen la enfermedad”, expresó Petersen durante la presentación del primer corte de la estrategia Radar Jalisco.

De acuerdo con el criterio federal, los casos recuperados son aquellos en los cuales hayan pasado 14 días a partir del inicio de síntomas, que no hubiera sido hospitalizado o que no hubiera fallecido, al respecto, el secretario refirió que este lapso es “muy amplio”, pues se desconoce si se les hicieron pruebas posteriores y cuáles fueron sus resultados “y la federación ya los está dando como recuperados”.

“Nosotros estamos hablando de un criterio clínico laboratorial. Ese es un criterio mucho más rígido, mucho más importante y nos permite decirle a la gente 'ahora sí está recuperado', añadió.

NR