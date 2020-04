Golpean a enfermera cuando se dirigía a casa; Fiscalía registra 11 agresiones a personal médico

Las agresiones al personal médico en medio de la contingencia por el coronavirus no paran; ayer martes la víctima fue Alejandra (como nos referiremos a ella, debido a que teme represalias) una estudiante de la Licenciatura en Enfermería.

Al salir de su trabajo, donde se dedica a la atención y cuidado de una paciente particular, fue golpeada por un hombre que antes la había agredido verbalmente. Se hallaba en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Libertad esperando el camión para ir a casa. En el parabús se encontraba también una mujer adulta mayor.

Al lugar llegó un hombre que comenzó a agredirla de manera verbal; la mujer que se encontraba con ella notó que se llenaba de miedo le dijo que era mejor ignorarlo y siguieron esperando su camión.

Alejandra contó que al notar que no le prestaba atención el hombre se dirigió hacia la avenida, frente a ella, desde donde le roció un gel antibacterial que tenía en sus manos.

“A mi me cayó en la cara y también le cayó encima a la señora y después me quiso golpear. Aunque la señora me jaló el señor sí me alcanzó a pegar en la boca y me abrió el labio. Después de eso me asusté mucho y lo primero que hice fue subirme al primer camión que pasó”, contó la joven.

Más tarde acudió a la Cruz Verde, donde el Ministerio Público levantó un acta de investigación por las lesiones, sin embargo, esta mañana también presentó su denuncia ante el área especial de atención a agresiones en contra del personal médico.

De acuerdo con Alejandra, el personal que la atendió le aseguró que iban a hacer lo posible para resolver el caso a la brevedad, e incluso la acompañaron al lugar donde ocurrió la agresión en busca de obtener información sobre el hombre que la atacó o sobre si frecuenta la zona, pero no lo localizaron. Después de eso le dieron una cita para su valoración psicológica.

“Me siento indignada, siento que son personas que no saben lo que en realidad está pasando, que piensan se dejan llevar por los comentarios de otras personas que no saben. Yo espero que con esta área de la fiscalía ayuden al personal médico, porque estamos corriendo riesgo nada más por estar en la calle y portar nuestro uniforme”, añadió la joven.

Desde el pasado lunes y hasta el último corte de este miércoles, las agencias del Ministerio Público especializadas en la atención de denuncias del personal médico registraron un total de 11 agresiones a trabajadores de la salud, ocurridas en medio de la pandemia por el coronavirus.

La dependencia aseguró que, en su mayoría, los afectados fueron contactados por personal de la Fiscalía Estatal acudiendo a donde las víctimas lo solicitaron, y que del total solo dos prefirieron acudir personalmente.

Además de médicos y enfermeros, entre las víctimas de agresiones físicas o verbales, daño en las cosas o lesiones, también hay personal administrativo, personal de cocina y un psicólogo. La mayoría de los denunciantes laboran en instituciones públicas, dijo la dependencia.

¿Dónde puedo presentar mi denuncia?

Para facilitar el acceso a la denuncia de personal médico que ha sido agredido, la Fiscalía habilitó un centro de atención 24 horas, en el cual se recibe cualquier reporte o denuncia por delitos cometidos en agravio del personal del sector de la salud, en las líneas telefónicas: 332716-9762, 332080-4577 y 331540-7414, así como en el correo electrónico manuel.banuelos@jalisco.gob.mx y las cuentas oficiales de la Fiscalía: en Facebook como Fiscalía del Estado de Jalisco y en Twitter: @fiscaliajal.

LS