En Jalisco, las mujeres adolescentes que dan a luz han disminuido, aunque sigue el promedio arriba de la media nacional. En 2010 hubo 26 mil 048 embarazos de jaliscienses de entre 15 y 18 años, así como 958 con edades de entre 10 y 14 años. El año pasado, bajó a 17 mil 087 y 490, respectivamente.

Lupita Gómez tenía 14 años cuando se enteró que estaba embarazada. Aunque conocía de los métodos anticonceptivos más comunes y los llegó a usar, no le sirvieron. Hoy, ella tiene 17 años y un bebé de tres años que le cambió la vida.

“Lo primero que pensé fue en tenerlo, ponerme a trabajar y sacarlo adelante. Me dio un poco de nervios y felicidad. Tenía mucho miedo por lo que pudiera pasar, mi vida cambió drásticamente porque no tenía planes de un bebé, ya no puedo salir como antes, ni descansar igual, dejé de hacer muchas cosas porque ya tengo una responsabilidad muy grande, pero mis papás me apoyaron mucho”, dijo.

Sin embargo, es la Zona Norte del Estado donde persiste el problema. Nahum Ariel Flores Chávez, enlace de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ), comentó que aunque ha disminuido el porcentaje anual, sigue estando por encima de la media Estatal.

Por ello, se desarrollan distintas estrategias para disminuir más el porcentaje. Flores Chávez precisó que en 2019 se conformó el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el que participa la SSJ junto a distintas dependencias, e hicieron consultorios especializados en adolescentes en los centros de salud, y en las escuelas impulsan el programa Escoge Cuidarte. En la Región Norte se trabaja con los líderes de las comunidades.