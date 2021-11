Elecciones Tlaquepaque 2021: ¿Cuándo se anunciará el ganador?

Si bien algunos partidos políticos ya han salido a proclamarse como los ganadores de la elección extraordinaria desarrollada este domingo para elegir al partido que gobernará el municipio de Tlaquepaque, el resultado oficial tardará algunos días.

La consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), Paula Ramírez, explicó que si bien el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para observar el avance de la votación obtenida cerrará oficialmente mañana lunes a las 18:00 horas, será hasta el martes 23 de noviembre que se comience el conteo municipal con miras de determinar qué candidata o candidato será el ganador.

Ganador en Tlaquepaque, para el 26 de noviembre

“No significa que ese día (martes 23) tendremos los resultados, todo va a depender de si realizaremos recuentos parciales o incluso total de la elección, y eso depende mucho de los resultados preliminares que tendremos hacia el día de mañana. Ello nos lleva a haber programado una sesión del día viernes (26) para hacer la declaratoria de validez de esta elección, y es cuando, con mayor certeza, tendremos los resultados”, explicó la consejera presidenta.

Amaya y Maldonado se declaran ganadores

Tanto la candidata por la alcaldía de Tlaquepaque por Movimiento Ciudadano, Citlalli Amaya, como el candidato de Morena, Alberto Maldonado, se proclamaron ya ganadores de esta elección sin que hasta el momento haya datos certeros o con un avance significativo que avalen su triunfo. Mientras Amaya señaló en rueda de prensa que “ganó la justicia”, en redes sociales Maldonado expresó “¡Ganamos, hay que cuidar las actas! Les pido a todas y todos poner sus ojos en las actas: no las suelten, no las presten, no la vendan”.

IM