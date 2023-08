El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) aprobó el monto de recursos para distribuir a partidos políticos en Jalisco para el año 2024.

En total, serán 693 millones 514 mil pesos para distribuirse entre los siete partidos políticos con registro en Jalisco, incluyendo prerrogativas, actividades específicas y actividades para la obtención del voto.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, resaltó la cantidad del presupuesto para los partidos que es un conjunto de reglas constitucionales.

“Se basa en un conjunto de normas constitucionales y legales que estamos obligados a seguir con rigos y con responsabilidad (...) el monto total de financiamiento público estatal para partidos políticos asciende a un total de 693 millones 514 mil pesos”.

Movimiento Ciudadano será el que más recursos reciba en total, con 200 millones 622 mil pesos; Morena tendrá 139 millones; el PAN 95 millones; el PRI ejercerá 94.3 millones y el Partido Verde Ecologista 46 millones.

Los partidos políticos locales como Hagamos y Futuro recibirán 54 y 50 millones de pesos respectivamente para 2024.

Pese a no tener registro local, el PRD y el PT podrán ejercer 4.4 millones de pesos para actividades de promoción del voto.

Son diversas partidas que incluyen la asignación de recursos por partido y están divididas de la siguiente forma:

Financiamiento para partidos políticos locales y nacionales respecto al porcentaje de votos obtenidos en el pasado proceso electoral del año 2021.

Financiamiento público para actividades en específico.

Actividades tendientes o que busquen a la obtención del voto a favor de los partidos.

El representante del partido Morena ante el IEPC, Jaime Hernández, cuestionó que no se incluyan datos sobre el financiamiento por parte de entes privados, sin embargo, consideró razonable el presupuesto para cada partido.

En cambio, Diego Hernández, representante de Hagamos, criticó la eliminación de la reforma llamada “Sin Voto No Hay Dinero”, al señalar que los partidos políticos nacionales recibirían menos recursos que lo estipulado.

“Si no se hubiera eliminado esta reforma que eliminó la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, el PAN hubiera recibido 29 millones de pesos y no los 95 que está recibiendo con este acuerdo. El PRI igual, alrededor de 29 millones de pesos y no los 94 que está recibiendo con este proyecto. El Partido Verde recibiría 14 millones de pesos y no los 46 millones que el partido va a recibir. El partido Movimiento Ciudadano, principal impulsor de la reforma, recibiría 61 millones de pesos y son más de 200 millones de pesos los que va a recibir en el próximo año y el partido Morena estaría recibiendo 42 millones de pesos, no 139 millones”.

Mario Silva, representante de Hagamos, acusó que, con la anterior reforma, se habían ahorrado 640 millones de pesos en el estado de 2017 a 2022.

Para 2023, los partidos políticos recibieron una bolsa de 406 millones de pesos tras las modificaciones hechas al eliminar la fórmula anterior, que incluía el #SinVotoNoHayDinero, hecha por el Congreso de Jalisco.

MF